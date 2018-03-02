У Луцьку дітей без щеплень не допустять до навчання





Про це, в ефірі UA: Українське радіо. Луцьк, повідомила начальниця Волинського обласного управління освіти, науки і молоді Людмила Плахотна - пише



Тож дітей, які не матимуть усіх обов’язкових щеплень, із початку навчального року, не пускатимуть на заняття.



«Щоб дитячий колектив мав опірність до інфекційних захворювань, потрібно, щоб було провакциновано 95% його членів», – каже директорка Луцької міської дитячої поліклініки Оксана Лещинська.



До речі, за інформацією медиків, із 12 серпня в усіх медзакладах буде вакцина від дифтерії і правцю. Вона єдина, якої нині не вистачає в області.

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