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У Луцьку дітей без щеплень не допустять до навчання

У Луцьку дітей без щеплень не допустять до навчання
На Волині вакцин достатньо не тільки для тих, хто має планове щеплення, а й для тих, хто з різних причин порушив Календар профілактичних щеплень.

Про це, в ефірі UA: Українське радіо. Луцьк, повідомила начальниця Волинського обласного управління освіти, науки і молоді Людмила Плахотна - пише 12 канал.

Тож дітей, які не матимуть усіх обов’язкових щеплень, із початку навчального року, не пускатимуть на заняття.

«Щоб дитячий колектив мав опірність до інфекційних захворювань, потрібно, щоб було провакциновано 95% його членів», – каже директорка Луцької міської дитячої поліклініки Оксана Лещинська.

До речі, за інформацією медиків, із 12 серпня в усіх медзакладах буде вакцина від дифтерії і правцю. Вона єдина, якої нині не вистачає в області.

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Теги: щеплення, вакцинація, школа, дитячий садок, навчання
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