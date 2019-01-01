Житло для студентів у Луцьку: скільки коштує та поради ріелторів. ВІДЕО
11 серпень, 23:34
Серпень – найгарячіша пора для ріелторів. Бо саме зараз студенти активно шукають квартири для оренди.
Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
Дмитро – студент луцького політехнічного університету. Перед початком навчального року його найголовніший клопіт: це знайти квартиру.
Він один із тисячі студентів, які нині почали шукати квартиру у Луцьку. Серпень – найгарячіша пора. Ріелтори кажуть – замовлень дуже багато, і вони майже однакові, бо ж студенти хочуть, щоб помешкання було ближче до ВИШу.
За оренду однокімнатної квартири доведеться викласти три з половиною тисячі гривень плюс платня за комуналку. Для кого це надто дорого – винаймають кімнату.
У свою черги ріелтори застерігають, що не можна підписувати договір наперед. У такий спосіб псевдоагентства часто наживаються на довірливих клієнтах. Бо ж після підписання угоди та отримання договору часто такі не чесні на руку ріелтори більше не виходять на зв’язок. Також краще звертатись до перевірених агентств, за відгуками знайомих.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
Дмитро – студент луцького політехнічного університету. Перед початком навчального року його найголовніший клопіт: це знайти квартиру.
Він один із тисячі студентів, які нині почали шукати квартиру у Луцьку. Серпень – найгарячіша пора. Ріелтори кажуть – замовлень дуже багато, і вони майже однакові, бо ж студенти хочуть, щоб помешкання було ближче до ВИШу.
За оренду однокімнатної квартири доведеться викласти три з половиною тисячі гривень плюс платня за комуналку. Для кого це надто дорого – винаймають кімнату.
У свою черги ріелтори застерігають, що не можна підписувати договір наперед. У такий спосіб псевдоагентства часто наживаються на довірливих клієнтах. Бо ж після підписання угоди та отримання договору часто такі не чесні на руку ріелтори більше не виходять на зв’язок. Також краще звертатись до перевірених агентств, за відгуками знайомих.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
12 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Житло для студентів у Луцьку: скільки коштує та поради ріелторів. ВІДЕО
11 серпень, 23:34
Легковик зіткнувся з маршруткою, двоє загиблих, 13 постраждалих. ФОТО
11 серпень, 22:41
У Луцьку дітей без щеплень не допустять до навчання
11 серпень, 22:23