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Житло для студентів у Луцьку: скільки коштує та поради ріелторів. ВІДЕО

Житло для студентів у Луцьку: скільки коштує та поради ріелторів. ВІДЕО
Серпень – найгарячіша пора для ріелторів. Бо саме зараз студенти активно шукають квартири для оренди.

Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.

Дмитро – студент луцького політехнічного університету. Перед початком навчального року його найголовніший клопіт: це знайти квартиру.

Він один із тисячі студентів, які нині почали шукати квартиру у Луцьку. Серпень – найгарячіша пора. Ріелтори кажуть – замовлень дуже багато, і вони майже однакові, бо ж студенти хочуть, щоб помешкання було ближче до ВИШу.

За оренду однокімнатної квартири доведеться викласти три з половиною тисячі гривень плюс платня за комуналку. Для кого це надто дорого – винаймають кімнату.

У свою черги ріелтори застерігають, що не можна підписувати договір наперед. У такий спосіб псевдоагентства часто наживаються на довірливих клієнтах. Бо ж після підписання угоди та отримання договору часто такі не чесні на руку ріелтори більше не виходять на зв’язок. Також краще звертатись до перевірених агентств, за відгуками знайомих.


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Теги: житло, квартира, оренда, студент, ріелтор, виш
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