У Луцьку зростає кількість іноземних туристів. ВІДЕО





Про це йдеться в сюжеті



Якщо приїхати до Луцька на день, то на вокзалі є камери схову, де можна залишити речі і піти поїсти. Для іноземців ціни не високі, в порівнянні з іншими містами України теж.



Якщо турист приїжджає на декілька днів, то можна заночувати у готелі. Це буде коштувати від 400 гривень і вище.



У Центрі туристичної інформації та послуг розповіли, що лише за липень Луцьк відвідали 400 туристів, половина з яких - іноземці. Зокрема люди їхали на Волинь з Аргентини, Німеччини та Ізраїлю.



Деталі - у відео.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Найбільше туристів до Луцька привозять потяги з Харкова та Києва, трохи менше зі Львова - декілька днів іноземці гуляють там, а потім вже машиною приїздять сюди на ніч. А вже потім назад летять до своїх країн.Про це йдеться в сюжеті Сфера ТВ Луцьк Якщо приїхати до Луцька на день, то на вокзалі є камери схову, де можна залишити речі і піти поїсти. Для іноземців ціни не високі, в порівнянні з іншими містами України теж.Якщо турист приїжджає на декілька днів, то можна заночувати у готелі. Це буде коштувати від 400 гривень і вище.У Центрі туристичної інформації та послуг розповіли, що лише за липень Луцьк відвідали 400 туристів, половина з яких - іноземці. Зокрема люди їхали на Волинь з Аргентини, Німеччини та Ізраїлю.Деталі - у відео.

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