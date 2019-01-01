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У Луцьку зростає кількість іноземних туристів. ВІДЕО

У Луцьку зростає кількість іноземних туристів. ВІДЕО
Найбільше туристів до Луцька привозять потяги з Харкова та Києва, трохи менше зі Львова - декілька днів іноземці гуляють там, а потім вже машиною приїздять сюди на ніч. А вже потім назад летять до своїх країн.

Про це йдеться в сюжеті Сфера ТВ Луцьк.

Якщо приїхати до Луцька на день, то на вокзалі є камери схову, де можна залишити речі і піти поїсти. Для іноземців ціни не високі, в порівнянні з іншими містами України теж.

Якщо турист приїжджає на декілька днів, то можна заночувати у готелі. Це буде коштувати від 400 гривень і вище.

У Центрі туристичної інформації та послуг розповіли, що лише за липень Луцьк відвідали 400 туристів, половина з яких - іноземці. Зокрема люди їхали на Волинь з Аргентини, Німеччини та Ізраїлю.

Деталі - у відео.


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Теги: турист, іноземці, Луцьк, екскурсія, Луцький замок, музей
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