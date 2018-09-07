«Гіршої ще не бачив», – волинянин про стан дороги від Горохова до Локач. ФОТО
Сьогодні, 07:26
Волинянин Микола Процюк опублікував світлини дороги між Гороховом та Локачами.
Фотографії чоловік розмістив у фейсбук-спільноті "Підслухано Локачі".
"Кожного тижня проїжджаю більше тисячі кілометрів, та такої жахливої дороги, як у нас з Горохова до Локач ще не бачив!", - написав чоловік.
У коментарях люди пишуть, що це не найгірша в області дорога.
Водночас користувачі соцмережі зазначають, що нещодавно визначили переможців тендеру стосовно ремонту автошляху на цій ділянці.
До слова, днями міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що усі дороги в Україні можуть бути відремонтовані впродовж 10 років і це коштуватиме 1 трильйон гривень.
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Фотографії чоловік розмістив у фейсбук-спільноті "Підслухано Локачі".
"Кожного тижня проїжджаю більше тисячі кілометрів, та такої жахливої дороги, як у нас з Горохова до Локач ще не бачив!", - написав чоловік.
У коментарях люди пишуть, що це не найгірша в області дорога.
Водночас користувачі соцмережі зазначають, що нещодавно визначили переможців тендеру стосовно ремонту автошляху на цій ділянці.
До слова, днями міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що усі дороги в Україні можуть бути відремонтовані впродовж 10 років і це коштуватиме 1 трильйон гривень.
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