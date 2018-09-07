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«Гіршої ще не бачив», – волинянин про стан дороги від Горохова до Локач. ФОТО

«Гіршої ще не бачив», – волинянин про стан дороги від Горохова до Локач. ФОТО
Волинянин Микола Процюк опублікував світлини дороги між Гороховом та Локачами.

Фотографії чоловік розмістив у фейсбук-спільноті "Підслухано Локачі".

"Кожного тижня проїжджаю більше тисячі кілометрів, та такої жахливої дороги, як у нас з Горохова до Локач ще не бачив!", - написав чоловік.

У коментарях люди пишуть, що це не найгірша в області дорога.

Водночас користувачі соцмережі зазначають, що нещодавно визначили переможців тендеру стосовно ремонту автошляху на цій ділянці.

До слова, днями міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що усі дороги в Україні можуть бути відремонтовані впродовж 10 років і це коштуватиме 1 трильйон гривень.

«Гіршої ще не бачив», – волинянин про стан дороги від Горохова до Локач. ФОТО
«Гіршої ще не бачив», – волинянин про стан дороги від Горохова до Локач. ФОТО
«Гіршої ще не бачив», – волинянин про стан дороги від Горохова до Локач. ФОТО
«Гіршої ще не бачив», – волинянин про стан дороги від Горохова до Локач. ФОТО
«Гіршої ще не бачив», – волинянин про стан дороги від Горохова до Локач. ФОТО
«Гіршої ще не бачив», – волинянин про стан дороги від Горохова до Локач. ФОТО
«Гіршої ще не бачив», – волинянин про стан дороги від Горохова до Локач. ФОТО

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Теги: дорога, ремонт, яма, тендер, Локачі, Горохів
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