«Гіршої ще не бачив», – волинянин про стан дороги від Горохова до Локач. ФОТО

Микола Процюк опублікував світлини дороги між Гороховом та Локачами.



Фотографії чоловік розмістив у фейсбук-спільноті



"Кожного тижня проїжджаю більше тисячі кілометрів, та такої жахливої дороги, як у нас з Горохова до Локач ще не бачив!", - написав чоловік.



У коментарях люди пишуть, що це не найгірша в області дорога.



Водночас користувачі соцмережі зазначають, що нещодавно визначили переможців тендеру стосовно ремонту автошляху на цій ділянці.



До слова, днями міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що усі дороги в Україні можуть бути відремонтовані впродовж 10 років і це коштуватиме





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