вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Майстриня з Волині вишиває копії відомих картин. ВІДЕО

Майстриня з Волині вишиває копії відомих картин. ВІДЕО
Жителька Голоб Лідія Петрусенко-Касьянова вишиває картини лише шість років, проте цікава техніка зробила її відомою на всю Європу.

Жінка розповідає, що востаннє брала голку з ниткою до рук ще в школі - інформує 12 канал.

Першу свою картину на полотні вона вишила у 65 років за два місяці. Згодом захопилась так, що творить світові шедеври.

У найбільшій роботі вишивальниці використано близько двохсот кольорів. Це копія картини Івана Шишкіна «Сосновий бір». Її розміри два метри на півтора. Пані Лідія вишивала її більше двох років. Каже, що гармонія в кольорах – один з найважливіших чинників у її роботах.

До роботи над «Сосновим бором» мисткиня підійшла дуже ретельно.

За шість років вишивання, пані Лідія створила двадцять п’ять картин. Їх вона не продає, усі береже для наступних поколінь.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вишивка, картини, Голоби
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
«Блюють всі» і гонитва за качкою: як львів’янин та волинянин до Антарктиди автостопом діставалися. ЦИТАТНИК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Майстриня з Волині вишиває копії відомих картин. ВІДЕО
Сьогодні, 05:20
У громаді на Волині отримали техніку та меблі для першокласників
Сьогодні, 03:37
В Україні впадуть ціни на бензин: коли і на скільки
Сьогодні, 02:15
У Луцьку хресною ходою пройшли прихильники УПЦ (МП). ФОТО
Сьогодні, 01:20
Українські військові в Німеччині беруть участь у багатонаціональних навчаннях
Сьогодні, 00:38
Схожі новини
Прикута до ліжка волинянка завдяки хобі заробляє собі на лікування Прикута до ліжка волинянка завдяки хобі заробляє собі на лікування
08 серпень, 17:27
Люди вимагали повернути лікарів до їхнього медзакладу: подробиці протесту у Голобах. ВІДЕО Люди вимагали повернути лікарів до їхнього медзакладу: подробиці протесту у Голобах. ВІДЕО
29 липень, 18:40
Луцька фотографка продає картини заради порятунку онкохворого підлітка Луцька фотографка продає картини заради порятунку онкохворого підлітка
26 липень, 15:31
На Волині через закриття лікарні перекриють трасу «Луцьк-Ковель» На Волині через закриття лікарні перекриють трасу «Луцьк-Ковель»
23 липень, 23:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Майстриня з Волині вишиває копії відомих картин. ВІДЕО
Сьогодні, 05:20
 0
У громаді на Волині отримали техніку та меблі для першокласників
Сьогодні, 03:37
 0
В Україні впадуть ціни на бензин: коли і на скільки
Сьогодні, 02:15
 0
У Луцьку хресною ходою пройшли прихильники УПЦ (МП). ФОТО
Сьогодні, 01:20
 0
Українські військові в Німеччині беруть участь у багатонаціональних навчаннях
Сьогодні, 00:38
 0
Медіа
відео
1/8
﻿