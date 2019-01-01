Майстриня з Волині вишиває копії відомих картин. ВІДЕО

Лідія Петрусенко-Касьянова вишиває картини лише шість років, проте цікава техніка зробила її відомою на всю Європу.



Жінка розповідає, що востаннє брала голку з ниткою до рук ще в школі - інформує



Першу свою картину на полотні вона вишила у 65 років за два місяці. Згодом захопилась так, що творить світові шедеври.



У найбільшій роботі вишивальниці використано близько двохсот кольорів. Це копія картини Івана Шишкіна «Сосновий бір». Її розміри два метри на півтора. Пані Лідія вишивала її більше двох років. Каже, що гармонія в кольорах – один з найважливіших чинників у її роботах.



До роботи над «Сосновим бором» мисткиня підійшла дуже ретельно.



За шість років вишивання, пані Лідія створила двадцять п’ять картин. Їх вона не продає, усі береже для наступних поколінь.





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