В Україні впадуть ціни на бензин: коли і на скільки





Про це повідомляють



– Вплине (падіння курсу долара, – Ред.), але цей вплив має певний лаг. Це не станеться завтра-післязавтра. Зазвичай, це два тижні. Будуть нові закупівлі, – говорить експерт.



Зниження вартості на дизель буде мінімальним, на відміну від бензину.



Серед факторів, які впливають на вартість палива, експерт також назвав падіння світових цін на нафту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через зміцненням курсу гривні ціни на бензин в Україні можуть знизитися на 3-5%. І станеться це, на думку економіста Іллі Несходовского, найближчим часом.Про це повідомляють Факти – Вплине (падіння курсу долара, – Ред.), але цей вплив має певний лаг. Це не станеться завтра-післязавтра. Зазвичай, це два тижні. Будуть нові закупівлі, – говорить експерт.Зниження вартості на дизель буде мінімальним, на відміну від бензину.Серед факторів, які впливають на вартість палива, експерт також назвав падіння світових цін на нафту.

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