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В Україні впадуть ціни на бензин: коли і на скільки

В Україні впадуть ціни на бензин: коли і на скільки
Через зміцненням курсу гривні ціни на бензин в Україні можуть знизитися на 3-5%. І станеться це, на думку економіста Іллі Несходовского, найближчим часом.

Про це повідомляють Факти.

– Вплине (падіння курсу долара, – Ред.), але цей вплив має певний лаг. Це не станеться завтра-післязавтра. Зазвичай, це два тижні. Будуть нові закупівлі, – говорить експерт.

Зниження вартості на дизель буде мінімальним, на відміну від бензину.

Серед факторів, які впливають на вартість палива, експерт також назвав падіння світових цін на нафту.

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Теги: бензин, ціна, гривня, долар, курс, нафта
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