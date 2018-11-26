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У громаді на Волині отримали техніку та меблі для першокласників

У громаді на Волині отримали техніку та меблі для першокласників
У Колодяжненській громаді готуються до зустрічі нових першачків.

Про це повідомляється на сайті Колодяжненської ОТГ.

Зокрема, триває процес придбання та передачі технічних засобів, дидактичних матеріалів, комплектів парт для майбутніх першокласників закладів загальної середньої освіти Колодяжненської громади, що будуть навчатися відповідно до концепції «Нової української школи».

Відтепер діти навчатимуться граючись, учні не просто набуватимуть знання, а вчитимуться використовувати їх на практиці.


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Теги: Колодяжненська ОТГ, школа, НУШ, техніка, парти, першокласники
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