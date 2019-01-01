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Поїзд «Здолбунів-Ковель-Хелм» перестав курсувати через оподаткування палива

Поїзд «Здолбунів-Ковель-Хелм» перестав курсувати через оподаткування палива
«Укрзалізниця» відповіла на звернення Ковельської міської ради щодо відновлення пасажирського поїзда сполученням «Здолбунів-Ковель-Хелм».

Лист відповіді опублікувала на своїй сторінці у Facebook секретар Ковельської міської ради Віра Федосюк, - пише Район.Ковель.

Зазначається, що через процедури оподаткування потяг сполученням «Здолбунів-Хелм» не курсує з 19 червня.

Враховуючи масове невдоволення ковельчан, міська рада 27 червня надіслала звернення до президента України, прем'єр-міністра України, голови комітету Верховної Ради з питань транспорту, народного депутата від Ковельщини, міністра інфраструктури та виконуючого обов'язків голови Волинської ОДА щодо врегулювання певних процедур із фіскальними органами Республіки Польщі для відновлення курсування поїзду зі Здолбунова до Хелму через Ковель.

30 липня «Укрзалізниця» надіслала відповідь на звернення Ковельської міської ради, де зазначила, що для збереження міждержавного пасажирського сполучення потрібно вирішити питання звільнення від оподаткування польськими митними органами дизельного палива, що знаходиться у паливних баках дизельного поїзда, виключно на рівні уряду Польщі.

У документі також зазначається, що з 12 жовтня 2017 року на пункті пропуску Дорогурськ щоденно під час перетину кордону польські митники оподатковували дизельне паливо у дизельних баках поїзду на суми від 1068 до 10382 злотих, залежно від кількості палива у баках. Таким чином 30 квітня 2019 року польська сторона надіслала «Львівській залізниці» вимогу з оплатою 267 157, 71 злотих за надлишок палива у баках дизельного поїзда, який курсує за маршрутом Здолбунів – Ковель – Хелм.

За таких умов «Львівська залізниця» вирішила призупинити курсування поїзда.

Поїзд «Здолбунів-Ковель-Хелм» перестав курсувати через оподаткування палива
Поїзд «Здолбунів-Ковель-Хелм» перестав курсувати через оподаткування палива
Поїзд «Здолбунів-Ковель-Хелм» перестав курсувати через оподаткування палива
Поїзд «Здолбунів-Ковель-Хелм» перестав курсувати через оподаткування палива

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Теги: потяг, Здолбунів, Хелм
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