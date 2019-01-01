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Волинянин, який тяжко травмувався у Альпах, мав проблеми зі страховкою. ВІДЕО

Волинянин, який тяжко травмувався у Альпах, мав проблеми зі страховкою. ВІДЕО
Альпініст зі стажем Віктор Тимощук, який родом з Волині, поїхав у червні підкорювати італійські Альпи, але цього разу підйом не вдався. Чоловікові на ногу впав камінь, небайдужі італійці разом з друзями викликали у гори медичну допомогу.

Про це пише 24 канал.

Віктора забрали у місцеву лікарню. Дорогою постраждалий повідомив свою страхову, що з ним сталося. Коли лікарі сказали, що необхідна операція, чоловік розраховував на свій поліс. Однак страхова відмовилася надсилати гарантійний лист і виходити на будь-який контакт.

За чотири дні його поневірянь трьома лікарнями, страхова компанія ніяким чином не допомагала Віктору. Місцеві ж лікарі таки наклали гіпс та видали знеболювальні.

"Просто відтягували час, не сприяли ніякому розв'язанню проблеми. Вони не надавали будь якої консультації мені",– наголосив потерпілий Віктор.

Чоловік заявив, що страхова не виконувала свої обов'язки, представники фірми лише переписувалися з ним у вайбері. Та все ж постраждалого страхова забрала з літака вже у Києві й транспортувала на рідну Волинь, де чоловікові зробили операцію. У самій же страховій запевняють, постраждалий порушував умови з компанією і робив усе на власний розсуд, а термінова операція йому не була потрібна.

Член правління страхової компанії Василь Зубач пояснив, що закордонне медичне страхування має безліч підводних каменів.

"Річ у тім, що є термінова допомога, тобто поліс надає захист при терміновій допомозі, коли є загроза життю. І лише у випадку, якщо зроблені всі необхідні дії: стабілізація пацієнта і пацієнт почувається більш-менш достатньо, то проводиться медична евакуація за показами лікаря",– зауважив Василь.

У страховій компанії додали, що медичні витрати клінік – а це 359 тисяч гривень – таки оплатили. Юристи ж заявили, що страхові компанії – це не клініки, а підтримка клієнта за кордоном, яка має у потрібний момент знайти необхідну допомогу. Якщо ж постраждалий спочатку звернулася до лікарів, то нічого страшного, головне, надати інформацію про своє місце перебування, як можна швидше страховій. Там намагатимуться мінімізувати витрати.

Постраждалий Віктор Тимощук наразі лікується. Людям, які опинилися в подібних ситуаціях юристи радять збирати усі чеки, аби потім звернутися до страхової для повернення грошей.



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Теги: альпініст, волинянин
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