На трасі Львів-Луцьк зіткнулись дві автівки: є постраждалі

У місті Кам'янка-Бузька Львівської області зіткнулись два автомобілі.ДТП трапилась 11 серпня, – повідомили у пресслужбі ГУНП у Львівській області.Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобілі Mitsubishi Galant, яким керував 38-річний мешканець Радехівського району та Skoda Fabia, за кермом якого перебувала 42-річна місцева мешканка.Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали водії транспортних засобів, а також троє пасажирів Skoda, усі мешканці Кам’янки-Бузької, з яких одна – восьмирічна дівчинка.За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Поліцейські встановлюють обставини події.