вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На трасі Львів-Луцьк зіткнулись дві автівки: є постраждалі

На трасі Львів-Луцьк зіткнулись дві автівки: є постраждалі
У місті Кам'янка-Бузька Львівської області зіткнулись два автомобілі.

ДТП трапилась 11 серпня, – повідомили у пресслужбі ГУНП у Львівській області.

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобілі Mitsubishi Galant, яким керував 38-річний мешканець Радехівського району та Skoda Fabia, за кермом якого перебувала 42-річна місцева мешканка.

Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали водії транспортних засобів, а також троє пасажирів Skoda, усі мешканці Кам’янки-Бузької, з яких одна – восьмирічна дівчинка.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Поліцейські встановлюють обставини події.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, ДТП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
«Блюють всі» і гонитва за качкою: як львів’янин та волинянин до Антарктиди автостопом діставалися. ЦИТАТНИК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Ковелі горів житловий будинок
Сьогодні, 10:20
У Луцьку біля інфекційної лікарні зловили чоловіка з наркотиками
Сьогодні, 10:20
На трасі Львів-Луцьк зіткнулись дві автівки: є постраждалі
Сьогодні, 10:06
Волинянин, який тяжко травмувався у Альпах, мав проблеми зі страховкою. ВІДЕО
Сьогодні, 10:00
Поїзд «Здолбунів-Ковель-Хелм» перестав курсувати через оподаткування палива
Сьогодні, 09:31
Схожі новини
Під Луцьком через аварію легковик злетів у кювет. ФОТО Під Луцьком через аварію легковик злетів у кювет. ФОТО
Сьогодні, 08:33
Патрульні спіймали п'янючого водія, який «надихав» у 16 разів більше норми. ФОТО Патрульні спіймали п'янючого водія, який «надихав» у 16 разів більше норми. ФОТО
11 серпень, 21:12
У страшній ДТП під Житомиром загинули правоохоронець та троє громадян У страшній ДТП під Житомиром загинули правоохоронець та троє громадян
11 серпень, 18:16
У Луцьку автівка влетіла у стовп. ФОТО У Луцьку автівка влетіла у стовп. ФОТО
11 серпень, 09:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині подружжя назбирало у лісі понад 30 кілограмів лисичок. ФОТО
Сьогодні, 10:42
 0
Заммера Луцька розповів, чи дійсно закриють Варшавський ринок
Сьогодні, 10:40
 0
У Ковелі горів житловий будинок
Сьогодні, 10:20
 0
У Луцьку біля інфекційної лікарні зловили чоловіка з наркотиками
Сьогодні, 10:20
 0
На трасі Львів-Луцьк зіткнулись дві автівки: є постраждалі
Сьогодні, 10:06
 0
Медіа
відео
1/8
﻿