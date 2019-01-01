На трасі Львів-Луцьк зіткнулись дві автівки: є постраждалі
Сьогодні, 10:06
У місті Кам'янка-Бузька Львівської області зіткнулись два автомобілі.
ДТП трапилась 11 серпня, – повідомили у пресслужбі ГУНП у Львівській області.
Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобілі Mitsubishi Galant, яким керував 38-річний мешканець Радехівського району та Skoda Fabia, за кермом якого перебувала 42-річна місцева мешканка.
Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали водії транспортних засобів, а також троє пасажирів Skoda, усі мешканці Кам’янки-Бузької, з яких одна – восьмирічна дівчинка.
За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Поліцейські встановлюють обставини події.
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ДТП трапилась 11 серпня, – повідомили у пресслужбі ГУНП у Львівській області.
Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобілі Mitsubishi Galant, яким керував 38-річний мешканець Радехівського району та Skoda Fabia, за кермом якого перебувала 42-річна місцева мешканка.
Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали водії транспортних засобів, а також троє пасажирів Skoda, усі мешканці Кам’янки-Бузької, з яких одна – восьмирічна дівчинка.
За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Поліцейські встановлюють обставини події.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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