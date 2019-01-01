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Відома легкоатлетка з Волині виборола «бронзу» на чемпіонаті Європи

Відома легкоатлетка з Волині виборола «бронзу» на чемпіонаті Європи
На командному чемпіонаті Європи з легкої атлетики, який проходив у Бидгощі (Польща), волиняни здобули низку нагород.

Про це інформує відділ з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації.

Так, Ерік Костриця в естафеті 4 по 100 м став третім, показавши результат 39,02 с. До слова, цього року Костриця вперше зайняв таке високе місце серед дорослих бігунів. Цього ж дня Данило Даниленко став шостим із 12-ти спринтерів на 400 метрівці.

Топ-перемогою наступного дня був виступ Ірини Климець. Волинянка метнула молот на 71,67 м та стала бронзовою призеркою. Перемога Ірини принесла команді 9 очок.

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Теги: спорт, атлети
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