У Ковелі горів житловий будинок





Сталося це 6 серпня приблизно об 11 годині. Таку інформацію озвучив на апаратній нараді в мерії начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки міськвиконкому Юрій Дідковський, – пише



За словами доповідача, пожежа у будинку 10х12 метрів виникла у його підвальному приміщенні. Сюди негайно прибула пожежно-рятувальна служба і ліквідувала загорання. У результаті вогнем було знищено речі домашнього вжитку.



Окрім цього, за інформацією відділу, протягом минулого тижня пожежники двічі виїжджали за викликом, аби допомогти мешканцям потрапити до їх власних домівок. У першому випадку до квартири по вулиці Грушевського, 1 не могла потрапити мати з дитиною. Вони, коли відкривали двері, зламали ключ у замку, тому довелося кликати рятівників. Ті, щоб дістатися в помешкання, піднялися по драбині на відкритий балкон, кількома майстерними рухами за допомогою викрутки і плоскогубців відімкнули двері і дозволили матері з дитиною увійти до квартири.



Другий випадок стався приблизно в обідню пору 11 серпня. По вулиці Заводська, 11 чоловік похилого віку не зміг відкрити власних дверей. За викликом приїхали пожежники 19ДПРЧ у складі 4 чоловік і допомогли старенькому

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі на вулиці Огієнка через коротке замикання горів житловий будинок.Сталося це 6 серпня приблизно об 11 годині. Таку інформацію озвучив на апаратній нараді в мерії начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки міськвиконкому, – пише ПроКовель За словами доповідача, пожежа у будинку 10х12 метрів виникла у його підвальному приміщенні. Сюди негайно прибула пожежно-рятувальна служба і ліквідувала загорання. У результаті вогнем було знищено речі домашнього вжитку.Окрім цього, за інформацією відділу, протягом минулого тижня пожежники двічі виїжджали за викликом, аби допомогти мешканцям потрапити до їх власних домівок. У першому випадку до квартири по вулиці Грушевського, 1 не могла потрапити мати з дитиною. Вони, коли відкривали двері, зламали ключ у замку, тому довелося кликати рятівників. Ті, щоб дістатися в помешкання, піднялися по драбині на відкритий балкон, кількома майстерними рухами за допомогою викрутки і плоскогубців відімкнули двері і дозволили матері з дитиною увійти до квартири.Другий випадок стався приблизно в обідню пору 11 серпня. По вулиці Заводська, 11 чоловік похилого віку не зміг відкрити власних дверей. За викликом приїхали пожежники 19ДПРЧ у складі 4 чоловік і допомогли старенькому

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію