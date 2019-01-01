У Ковелі горів житловий будинок
Сьогодні, 10:20
У Ковелі на вулиці Огієнка через коротке замикання горів житловий будинок.
Сталося це 6 серпня приблизно об 11 годині. Таку інформацію озвучив на апаратній нараді в мерії начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки міськвиконкому Юрій Дідковський, – пише ПроКовель.
За словами доповідача, пожежа у будинку 10х12 метрів виникла у його підвальному приміщенні. Сюди негайно прибула пожежно-рятувальна служба і ліквідувала загорання. У результаті вогнем було знищено речі домашнього вжитку.
Окрім цього, за інформацією відділу, протягом минулого тижня пожежники двічі виїжджали за викликом, аби допомогти мешканцям потрапити до їх власних домівок. У першому випадку до квартири по вулиці Грушевського, 1 не могла потрапити мати з дитиною. Вони, коли відкривали двері, зламали ключ у замку, тому довелося кликати рятівників. Ті, щоб дістатися в помешкання, піднялися по драбині на відкритий балкон, кількома майстерними рухами за допомогою викрутки і плоскогубців відімкнули двері і дозволили матері з дитиною увійти до квартири.
Другий випадок стався приблизно в обідню пору 11 серпня. По вулиці Заводська, 11 чоловік похилого віку не зміг відкрити власних дверей. За викликом приїхали пожежники 19ДПРЧ у складі 4 чоловік і допомогли старенькому
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Сталося це 6 серпня приблизно об 11 годині. Таку інформацію озвучив на апаратній нараді в мерії начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки міськвиконкому Юрій Дідковський, – пише ПроКовель.
За словами доповідача, пожежа у будинку 10х12 метрів виникла у його підвальному приміщенні. Сюди негайно прибула пожежно-рятувальна служба і ліквідувала загорання. У результаті вогнем було знищено речі домашнього вжитку.
Окрім цього, за інформацією відділу, протягом минулого тижня пожежники двічі виїжджали за викликом, аби допомогти мешканцям потрапити до їх власних домівок. У першому випадку до квартири по вулиці Грушевського, 1 не могла потрапити мати з дитиною. Вони, коли відкривали двері, зламали ключ у замку, тому довелося кликати рятівників. Ті, щоб дістатися в помешкання, піднялися по драбині на відкритий балкон, кількома майстерними рухами за допомогою викрутки і плоскогубців відімкнули двері і дозволили матері з дитиною увійти до квартири.
Другий випадок стався приблизно в обідню пору 11 серпня. По вулиці Заводська, 11 чоловік похилого віку не зміг відкрити власних дверей. За викликом приїхали пожежники 19ДПРЧ у складі 4 чоловік і допомогли старенькому
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