вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку біля інфекційної лікарні зловили чоловіка з наркотиками

У Луцьку біля інфекційної лікарні зловили чоловіка з наркотиками
У Луцьку за вихідні поліцейські зловили трьох чоловіків з наркотиками.

Так, на вулиці Замковій, побачивши патрульних, чоловік скинув на землю паперовий згорток з речовиною, схожою на канабіс, - інформує патрульна поліція Волинської області.

Його затримали і викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Ще одного підозрілого чоловіка помітили біля інфекційної лікарні на вулиці Шевченка. При перевірці у нього знайшли речовину, схожу на наркотичну, та шприц з речовиною, схожою на розчинений амфетамін.

Іншого чоловіка з забороненими речовинами патрульні виявили спільно з нацгвардійцями, під час спільного патрулювання, на вулиці Володимирській. У пакеті в нього знайшли речовини, схожі на канабіс і амфетамін. Правоохоронці охороняли місце події до прибуття слідчо-оперативної групи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: наркотики, Луцьк, патрульні
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
«Блюють всі» і гонитва за качкою: як львів’янин та волинянин до Антарктиди автостопом діставалися. ЦИТАТНИК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині подружжя назбирало у лісі понад 30 кілограмів лисичок. ФОТО
Сьогодні, 10:42
Заммера Луцька розповів, чи дійсно закриють Варшавський ринок
Сьогодні, 10:40
У Луцьку біля інфекційної лікарні зловили чоловіка з наркотиками
Сьогодні, 10:20
У Ковелі горів житловий будинок
Сьогодні, 10:20
На трасі Львів-Луцьк зіткнулись дві автівки: є постраждалі
Сьогодні, 10:06
Схожі новини
У Луцьку агресивний чоловік чіплявся до патрульних: у нього знайшли підозрілий згорток У Луцьку агресивний чоловік чіплявся до патрульних: у нього знайшли підозрілий згорток
23 квітень, 19:09
Пригоди нічного Луцька: жінка з наркотиками та п'яні водії Пригоди нічного Луцька: жінка з наркотиками та п'яні водії
16 червень, 2018, 12:23
У лучан знайшли наркотики У лучан знайшли наркотики
03 червень, 2017, 16:38
У луцькому інтернет-кафе затримали чоловіка з наркотиками У луцькому інтернет-кафе затримали чоловіка з наркотиками
03 березень, 2017, 01:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині подружжя назбирало у лісі понад 30 кілограмів лисичок. ФОТО
Сьогодні, 10:42
 0
Заммера Луцька розповів, чи дійсно закриють Варшавський ринок
Сьогодні, 10:40
 0
У Ковелі горів житловий будинок
Сьогодні, 10:20
 0
У Луцьку біля інфекційної лікарні зловили чоловіка з наркотиками
Сьогодні, 10:20
 0
На трасі Львів-Луцьк зіткнулись дві автівки: є постраждалі
Сьогодні, 10:06
 0
Медіа
відео
1/8
﻿