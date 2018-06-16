У Луцьку біля інфекційної лікарні зловили чоловіка з наркотиками
Сьогодні, 10:20
У Луцьку за вихідні поліцейські зловили трьох чоловіків з наркотиками.
Так, на вулиці Замковій, побачивши патрульних, чоловік скинув на землю паперовий згорток з речовиною, схожою на канабіс, - інформує патрульна поліція Волинської області.
Його затримали і викликали на місце слідчо-оперативну групу.
Ще одного підозрілого чоловіка помітили біля інфекційної лікарні на вулиці Шевченка. При перевірці у нього знайшли речовину, схожу на наркотичну, та шприц з речовиною, схожою на розчинений амфетамін.
Іншого чоловіка з забороненими речовинами патрульні виявили спільно з нацгвардійцями, під час спільного патрулювання, на вулиці Володимирській. У пакеті в нього знайшли речовини, схожі на канабіс і амфетамін. Правоохоронці охороняли місце події до прибуття слідчо-оперативної групи.
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Так, на вулиці Замковій, побачивши патрульних, чоловік скинув на землю паперовий згорток з речовиною, схожою на канабіс, - інформує патрульна поліція Волинської області.
Його затримали і викликали на місце слідчо-оперативну групу.
Ще одного підозрілого чоловіка помітили біля інфекційної лікарні на вулиці Шевченка. При перевірці у нього знайшли речовину, схожу на наркотичну, та шприц з речовиною, схожою на розчинений амфетамін.
Іншого чоловіка з забороненими речовинами патрульні виявили спільно з нацгвардійцями, під час спільного патрулювання, на вулиці Володимирській. У пакеті в нього знайшли речовини, схожі на канабіс і амфетамін. Правоохоронці охороняли місце події до прибуття слідчо-оперативної групи.
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