У Луцьку біля інфекційної лікарні зловили чоловіка з наркотиками

У Луцьку за вихідні поліцейські зловили трьох чоловіків з наркотиками.Так, на вулиці Замковій, побачивши патрульних, чоловік скинув на землю паперовий згорток з речовиною, схожою на канабіс, - інформує патрульна поліція Волинської області.Його затримали і викликали на місце слідчо-оперативну групу.Ще одного підозрілого чоловіка помітили біля інфекційної лікарні на вулиці Шевченка. При перевірці у нього знайшли речовину, схожу на наркотичну, та шприц з речовиною, схожою на розчинений амфетамін.Іншого чоловіка з забороненими речовинами патрульні виявили спільно з нацгвардійцями, під час спільного патрулювання, на вулиці Володимирській. У пакеті в нього знайшли речовини, схожі на канабіс і амфетамін. Правоохоронці охороняли місце події до прибуття слідчо-оперативної групи.