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Судили волинянку, яка знайшла на вулиці і сховала у себе вдома дві коробки з патронами

Судили волинянку, яка знайшла на вулиці і сховала у себе вдома дві коробки з патронами
Ківерцівський районний суд Волинської області розглянув у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в місті Ківерці кримінальне провадження про обвинувачення жінки, що працює заступником головного бухгалтера у Рожищенській центральній районній лікарні.

Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень, - пише Район.Рожище.

У кінці квітня жінка перебуваючи за місцем свого проживання без передбаченого законом дозволу, умисно придбала шляхом знайдення на поверхні трав'яного покриву дві картонні паперові коробки, всередині яких знаходилось п'ятдесять п'ять патронів, які згідно висновку судової балістичної експертизи відносяться до боєприпасів, є спортивно-мисливськими патронами кільцевого запалення, калібру 5,6 мм., та є придатними для стрільби, які потім перенесла до свого житлового будинку та зберігала в шафі спальної кімнати до 15 червня. Тоді патрони вилучили працівники Рожищенського відділення поліції під час санкціонованого обшуку.

Таким чином, жінка вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю).

Разом із обвинувальним актом та реєстром матеріалів досудового розслідування до суду надійшла угода про визнання винуватості, укладена між начальником Рожищенського відділу Маневицької місцевої прокуратури та обвинуваченою. За умовами угоди обвинувачена під час досудового розслідування повністю визнала свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення і зобов'язується беззастережно визнати обвинувачення в обсязі підозри у судовому провадженні, сприяти розслідуванню кримінального правопорушення у з'ясуванні всіх обставин, виявленні та припиненні інших відомих їй подібних кримінальних правопорушень.

Суд ухвалив затвердити угоду про визнання винуватості. Визнати жінку винною у вчиненні кримінального правопорушення, призначивши покарання у виді трьох років позбавлення волі умовно. Також підсудна заплатить 785 процесуальних витрат за проведення судово-балістичної експертизи.

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Теги: патрони, суд, волинянка
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