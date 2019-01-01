На Волині в аварії загинув 24-річний хлопець





Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.



Автопригода трапилася близько 2 години ночі. За кермом транспортного засобу перебував 28-річний житель Іваничівського району. Водій допустив наїзд на пішохода, 24-річного жителя цього ж району, котрий рухався по проїжджій частині у попутному напрямку.



Внаслідок ДТП чоловік загинув на місці.



За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу села Павлівка Іваничівського району водій автомобіля Renault Trafic на смерть збив пішохода.Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.Автопригода трапилася близько 2 години ночі. За кермом транспортного засобу перебував 28-річний житель Іваничівського району. Водій допустив наїзд на пішохода, 24-річного жителя цього ж району, котрий рухався по проїжджій частині у попутному напрямку.Внаслідок ДТП чоловік загинув на місці.За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

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