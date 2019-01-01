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На Волині в аварії загинув 24-річний хлопець

На Волині в аварії загинув 24-річний хлопець
Поблизу села Павлівка Іваничівського району водій автомобіля Renault Trafic на смерть збив пішохода.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.

Автопригода трапилася близько 2 години ночі. За кермом транспортного засобу перебував 28-річний житель Іваничівського району. Водій допустив наїзд на пішохода, 24-річного жителя цього ж району, котрий рухався по проїжджій частині у попутному напрямку.

Внаслідок ДТП чоловік загинув на місці.

За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

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Теги: аварія, ДТП, Волинь, смерть
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