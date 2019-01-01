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У місті на Волині біля школи ростуть небезпечні дерева

У місті на Волині біля школи ростуть небезпечні дерева
У Ковелі на подвір’ї школи №3, що в центрі міста, ростуть велетенські розлогі верби, яким уже більше ніж півстоліття. І вони створюють значну небезпеку життю людей.

Про це на сьогоднішній щотижневій нараді в міськвиконкомі говорив мер Ковеля Олег Кіндер, - пише ПроКовель.

Зокрема, головуючий знову нагадав керівникам відділів і установ, що їм необхідно поквапитися щодо розроблення міських програм, де передбачити потрібні кошти на їх реалізацію.

Минулого тижня Ковелем пронісся буревій, який поламав у місті чимало дерев, у тому числі й на території шкіл та садочків. Тоді комунальникам довелося швидко ліквідовувати наслідки негоди.

За словами Олега Кіндера, гроші на дані витрати були виділені з резервного фонду міста. Тепер же мер Ковеля звернувся до начальника управління освіти Віктора Бичковського, щоб той в освітянській програмі передбачив кошти на такі потреби.

«А за які кошти їх зносити. Озеленення – це абсолютно різні речі. В нас також навалило кучу дерев, і говорять, там візьміть і знесіть. Ну що то таке: візьміть і знесіть. Нехай хтось, хто має таку позицію, візьме пилку, топора та й піде знесе. На це все потрібно передбачати кошти. Я розумію, є резервний фонд, але є й планові ваші дерева, які потрібно зносити», - пояснював Олег Кіндер.

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Теги: Ковель, школа, небезпечні дерева
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