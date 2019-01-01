У місті на Волині біля школи ростуть небезпечні дерева





Про це на сьогоднішній щотижневій нараді в міськвиконкомі говорив мер Ковеля Олег Кіндер, - пише



Зокрема, головуючий знову нагадав керівникам відділів і установ, що їм необхідно поквапитися щодо розроблення міських програм, де передбачити потрібні кошти на їх реалізацію.



Минулого тижня Ковелем пронісся буревій, який поламав у місті чимало дерев, у тому числі й на території шкіл та садочків. Тоді комунальникам довелося швидко ліквідовувати наслідки негоди.



За словами Олега Кіндера, гроші на дані витрати були виділені з резервного фонду міста. Тепер же мер Ковеля звернувся до начальника управління освіти Віктора Бичковського, щоб той в освітянській програмі передбачив кошти на такі потреби.



«А за які кошти їх зносити. Озеленення – це абсолютно різні речі. В нас також навалило кучу дерев, і говорять, там візьміть і знесіть. Ну що то таке: візьміть і знесіть. Нехай хтось, хто має таку позицію, візьме пилку, топора та й піде знесе. На це все потрібно передбачати кошти. Я розумію, є резервний фонд, але є й планові ваші дерева, які потрібно зносити», - пояснював Олег Кіндер.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі на подвір’ї школи №3, що в центрі міста, ростуть велетенські розлогі верби, яким уже більше ніж півстоліття. І вони створюють значну небезпеку життю людей.Про це на сьогоднішній щотижневій нараді в міськвиконкомі говорив мер Ковеля Олег Кіндер, - пише ПроКовель Зокрема, головуючий знову нагадав керівникам відділів і установ, що їм необхідно поквапитися щодо розроблення міських програм, де передбачити потрібні кошти на їх реалізацію.Минулого тижня Ковелем пронісся буревій, який поламав у місті чимало дерев, у тому числі й на території шкіл та садочків. Тоді комунальникам довелося швидко ліквідовувати наслідки негоди.За словами Олега Кіндера, гроші на дані витрати були виділені з резервного фонду міста. Тепер же мер Ковеля звернувся до начальника управління освіти Віктора Бичковського, щоб той в освітянській програмі передбачив кошти на такі потреби.«А за які кошти їх зносити. Озеленення – це абсолютно різні речі. В нас також навалило кучу дерев, і говорять, там візьміть і знесіть. Ну що то таке: візьміть і знесіть. Нехай хтось, хто має таку позицію, візьме пилку, топора та й піде знесе. На це все потрібно передбачати кошти. Я розумію, є резервний фонд, але є й планові ваші дерева, які потрібно зносити», - пояснював Олег Кіндер.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію