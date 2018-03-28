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СБУ на Волині проведе антитерористичні навчання

СБУ на Волині проведе антитерористичні навчання
Служба безпеки України у Ковелі проведе навчальні тренування силовиків щодо виявлення та знешкодження умовних диверсійних груп.

Про це інформує прес-служба УСБУ у Волинській області на сторінці у Facevook.

Так, вони відбудуться з 14 по 16 серпня 2019 року під егідою Координаційної групи Антитерористичного центру при Управлінні СБУ у Волинській області.

Зазначають, умови будуть максимально наближені до реальних. Участь візьмуть підрозділи СБУ, Національної поліції, Збройних сил України, Національної гвардії, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Держприкордонслужби, а також представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Повідомляють, на період проведення навчань на окремих територіях регіону можливе тимчасове запровадження особливого режиму, зокрема обмеження або заборона руху автотранспорту і пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу, огляд автомобілів тощо.

Служба безпеки України просить мешканців та гостей регіону із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців.

У випадку виявлення підозрілих осіб або предметів, отримання інформації про наміри здійснення терористичної, диверсійної, розвідувально-підривної діяльності звертатися до Управління СБУ у Волинській області за телефонними номерами: (0332)24-22-10, 097-7-911-911, e-mail [email protected], або за номером 102.


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Теги: СБУ, навчання, Ковель
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