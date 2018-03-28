СБУ на Волині проведе антитерористичні навчання





Про це інформує прес-служба



Так, вони відбудуться з 14 по 16 серпня 2019 року під егідою Координаційної групи Антитерористичного центру при Управлінні СБУ у Волинській області.



Зазначають, умови будуть максимально наближені до реальних. Участь візьмуть підрозділи СБУ, Національної поліції, Збройних сил України, Національної гвардії, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Держприкордонслужби, а також представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.



Повідомляють, на період проведення навчань на окремих територіях регіону можливе тимчасове запровадження особливого режиму, зокрема обмеження або заборона руху автотранспорту і пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу, огляд автомобілів тощо.



Служба безпеки України просить мешканців та гостей регіону із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців.



У випадку виявлення підозрілих осіб або предметів, отримання інформації про наміри здійснення терористичної, диверсійної, розвідувально-підривної діяльності звертатися до Управління СБУ у Волинській області за телефонними номерами: (0332)24-22-10, 097-7-911-911, e-mail





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Служба безпеки України у Ковелі проведе навчальні тренування силовиків щодо виявлення та знешкодження умовних диверсійних груп.Про це інформує прес-служба УСБУ у Волинській області на сторінці у Facevook.Так, вони відбудуться з 14 по 16 серпня 2019 року під егідою Координаційної групи Антитерористичного центру при Управлінні СБУ у Волинській області.Зазначають, умови будуть максимально наближені до реальних. Участь візьмуть підрозділи СБУ, Національної поліції, Збройних сил України, Національної гвардії, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Держприкордонслужби, а також представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.Повідомляють, на період проведення навчань на окремих територіях регіону можливе тимчасове запровадження особливого режиму, зокрема обмеження або заборона руху автотранспорту і пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу, огляд автомобілів тощо.Служба безпеки України просить мешканців та гостей регіону із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців.У випадку виявлення підозрілих осіб або предметів, отримання інформації про наміри здійснення терористичної, диверсійної, розвідувально-підривної діяльності звертатися до Управління СБУ у Волинській області за телефонними номерами: (0332)24-22-10, 097-7-911-911, e-mail [email protected] , або за номером 102.

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