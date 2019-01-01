Волинська активістка вийшла заміж. ФОТО
Сьогодні, 11:55
Луцька громадська активістка, заступниця начальника відділу у Ківерцівському національному природному парку «Цуманська пуща» Юлія Грицюк вийшла заміж.
Її обранцем став товариш по «Національному альянсу» Віталій Бабій, - пише Таблоїд Волині.
Весілля відбулося 9 серпня, рівно через 6 років і 8 місяців стосунків.
«Ми створили нову сім'ю Бабіїв, патріотичну та щасливу. Наше весілля було наповнене національним колоритом, трояндами та усмішками. Ми узаконили шлюб у державі та Церкві, в цьому нам допомогли батьки та вірні друзі, які з нами упродовж років. Ми щасливі! Дякуємо усім за ваші вітання, не встигаємо відписувати. Бажаємо, щоб кожен із вас мав поруч своє взаємне кохання!», – поділилася Юлія.
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Її обранцем став товариш по «Національному альянсу» Віталій Бабій, - пише Таблоїд Волині.
Весілля відбулося 9 серпня, рівно через 6 років і 8 місяців стосунків.
«Ми створили нову сім'ю Бабіїв, патріотичну та щасливу. Наше весілля було наповнене національним колоритом, трояндами та усмішками. Ми узаконили шлюб у державі та Церкві, в цьому нам допомогли батьки та вірні друзі, які з нами упродовж років. Ми щасливі! Дякуємо усім за ваші вітання, не встигаємо відписувати. Бажаємо, щоб кожен із вас мав поруч своє взаємне кохання!», – поділилася Юлія.
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