Волинська активістка вийшла заміж. ФОТО

Юлія Грицюк вийшла заміж.



Її обранцем став товариш по «Національному альянсу» Віталій Бабій, - пише



Весілля відбулося 9 серпня, рівно через 6 років і 8 місяців стосунків.



«Ми створили нову сім'ю Бабіїв, патріотичну та щасливу. Наше весілля було наповнене національним колоритом, трояндами та усмішками. Ми узаконили шлюб у державі та Церкві, в цьому нам допомогли батьки та вірні друзі, які з нами упродовж років. Ми щасливі! Дякуємо усім за ваші вітання, не встигаємо відписувати. Бажаємо, щоб кожен із вас мав поруч своє взаємне кохання!», – поділилася Юлія.



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