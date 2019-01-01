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Волинська активістка вийшла заміж. ФОТО

Волинська активістка вийшла заміж. ФОТО
Луцька громадська активістка, заступниця начальника відділу у Ківерцівському національному природному парку «Цуманська пуща» Юлія Грицюк вийшла заміж.

Її обранцем став товариш по «Національному альянсу» Віталій Бабій, - пише Таблоїд Волині.

Весілля відбулося 9 серпня, рівно через 6 років і 8 місяців стосунків.

«Ми створили нову сім'ю Бабіїв, патріотичну та щасливу. Наше весілля було наповнене національним колоритом, трояндами та усмішками. Ми узаконили шлюб у державі та Церкві, в цьому нам допомогли батьки та вірні друзі, які з нами упродовж років. Ми щасливі! Дякуємо усім за ваші вітання, не встигаємо відписувати. Бажаємо, щоб кожен із вас мав поруч своє взаємне кохання!», – поділилася Юлія.
Волинська активістка вийшла заміж. ФОТО
Волинська активістка вийшла заміж. ФОТО
Волинська активістка вийшла заміж. ФОТО
Волинська активістка вийшла заміж. ФОТО
Волинська активістка вийшла заміж. ФОТО

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Теги: одруження, Волинь, весілля
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