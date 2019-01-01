Аварія на Волині: Audi зіткнулась з бусом
Сьогодні, 12:07
У Володимирі-Волинському на вулиці Ковельській сталася дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися легковик Audi сірого кольору та темний бус.
Інцидент трапився 12-го серпня Близько 10-ої години, - пише Буг.
Фото з місця події "Бугу" надіслали перехожі.
Подробиць аварії поки не відомо. За попередніми даними в ДТП ніхто не постраждав.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Інцидент трапився 12-го серпня Близько 10-ої години, - пише Буг.
Фото з місця події "Бугу" надіслали перехожі.
Подробиць аварії поки не відомо. За попередніми даними в ДТП ніхто не постраждав.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Волинські лікарі дали поради, як подорожувати з дітьми у спеку
Сьогодні, 12:19
Аварія на Волині: Audi зіткнулась з бусом
Сьогодні, 12:07
СБУ на Волині проведе антитерористичні навчання
Сьогодні, 12:02
Волинська активістка вийшла заміж. ФОТО
Сьогодні, 11:55