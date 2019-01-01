Аварія на Волині: Audi зіткнулась з бусом





Інцидент трапився 12-го серпня Близько 10-ої години, - пише



Фото з місця події "Бугу" надіслали перехожі.



Подробиць аварії поки не відомо. За попередніми даними в ДТП ніхто не постраждав.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському на вулиці Ковельській сталася дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися легковик Audi сірого кольору та темний бус.Інцидент трапився 12-го серпня Близько 10-ої години, - пише Буг Фото з місця події "Бугу" надіслали перехожі.Подробиць аварії поки не відомо. За попередніми даними в ДТП ніхто не постраждав.

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