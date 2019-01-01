вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Аварія на Волині: Audi зіткнулась з бусом

Аварія на Волині: Audi зіткнулась з бусом
У Володимирі-Волинському на вулиці Ковельській сталася дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися легковик Audi сірого кольору та темний бус.

Інцидент трапився 12-го серпня Близько 10-ої години, - пише Буг.

Фото з місця події "Бугу" надіслали перехожі.

Подробиць аварії поки не відомо. За попередніми даними в ДТП ніхто не постраждав.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Володимир
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
«Блюють всі» і гонитва за качкою: як львів’янин та волинянин до Антарктиди автостопом діставалися. ЦИТАТНИК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські лікарі дали поради, як подорожувати з дітьми у спеку
Сьогодні, 12:19
Аварія на Волині: Audi зіткнулась з бусом
Сьогодні, 12:07
СБУ на Волині проведе антитерористичні навчання
Сьогодні, 12:02
Волинська активістка вийшла заміж. ФОТО
Сьогодні, 11:55
На Волині впровадили експрес-діагностику на ВІЛ, гепатити та сифіліс
Сьогодні, 11:51
Схожі новини
Аварія на Волині: рятувальники вирізали BMW з металевої огорожі Аварія на Волині: рятувальники вирізали BMW з металевої огорожі
08 серпень, 11:32
У місті на Волині на пішохідному переході – аварія У місті на Волині на пішохідному переході – аварія
07 травень, 10:41
На виїзді з Володимира – аварія На виїзді з Володимира – аварія
02 квітень, 14:05
Аварія на Волині: позашляховик в'їхав у рейсовий автобус Аварія на Волині: позашляховик в'їхав у рейсовий автобус
10 березень, 12:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські лікарі дали поради, як подорожувати з дітьми у спеку
Сьогодні, 12:19
 0
Аварія на Волині: Audi зіткнулась з бусом
Сьогодні, 12:07
 0
СБУ на Волині проведе антитерористичні навчання
Сьогодні, 12:02
 0
Волинська активістка вийшла заміж. ФОТО
Сьогодні, 11:55
 0
На Волині впровадили експрес-діагностику на ВІЛ, гепатити та сифіліс
Сьогодні, 11:51
 0
Медіа
відео
1/8
﻿