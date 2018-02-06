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Волинські лікарі дали поради, як подорожувати з дітьми у спеку

Волинські лікарі дали поради, як подорожувати з дітьми у спеку
Щоліта багато дітлахів перегріваються у салоні авто та отримують тепловий удар. Тож волинські лікарі дали декілька простих порад, як захистити малюка від небезпеки.

Про це йдеться на сторінці медичного центру "Благомед" у facebook.

Зазначається, що навіть при температурі повітря у 16-18 градусів, сонячні промені здатні розігріти автомобіль до 38-40 градусів за Цельсієм. Впливу такої температури достатньо, щоб у малюка погіршилось самопочуття.

Так, дехто з батьків вважає, що лишити дитину на 10 хвилин – безпечно. Насправді, вже при температурі 26-28 градусів на дворі, температура в машині досягне небезпечного рівня менш ніж за 10 хвилин. А температура тіла у маленьких дітей підвищується у 3-5 разів швидше ніж у дорослих.

Скло у вікнах створює щось на зразок парникового ефекту. Тому відчинене вікно – не панацея.

Тож лікарі наголошують, що лишати дитину одну у авто, особливо у спеку – дуже небезпечно. Під час поїздки завжди треба слідкувати, щоб температура у салоні лишалася комфортною.

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Теги: дитина, авто, спека
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