Волинські лікарі дали поради, як подорожувати з дітьми у спеку

Щоліта багато дітлахів перегріваються у салоні авто та отримують тепловий удар. Тож волинські лікарі дали декілька простих порад, як захистити малюка від небезпеки.Про це йдеться на сторінці медичного центру "Благомед" у facebook.Зазначається, що навіть при температурі повітря у 16-18 градусів, сонячні промені здатні розігріти автомобіль до 38-40 градусів за Цельсієм. Впливу такої температури достатньо, щоб у малюка погіршилось самопочуття.Так, дехто з батьків вважає, що лишити дитину на 10 хвилин – безпечно. Насправді, вже при температурі 26-28 градусів на дворі, температура в машині досягне небезпечного рівня менш ніж за 10 хвилин. А температура тіла у маленьких дітей підвищується у 3-5 разів швидше ніж у дорослих.Скло у вікнах створює щось на зразок парникового ефекту. Тому відчинене вікно – не панацея.Тож лікарі наголошують, що лишати дитину одну у авто, особливо у спеку – дуже небезпечно. Під час поїздки завжди треба слідкувати, щоб температура у салоні лишалася комфортною.