Волинські лікарі дали поради, як подорожувати з дітьми у спеку
Сьогодні, 12:19
Щоліта багато дітлахів перегріваються у салоні авто та отримують тепловий удар. Тож волинські лікарі дали декілька простих порад, як захистити малюка від небезпеки.
Про це йдеться на сторінці медичного центру "Благомед" у facebook.
Зазначається, що навіть при температурі повітря у 16-18 градусів, сонячні промені здатні розігріти автомобіль до 38-40 градусів за Цельсієм. Впливу такої температури достатньо, щоб у малюка погіршилось самопочуття.
Так, дехто з батьків вважає, що лишити дитину на 10 хвилин – безпечно. Насправді, вже при температурі 26-28 градусів на дворі, температура в машині досягне небезпечного рівня менш ніж за 10 хвилин. А температура тіла у маленьких дітей підвищується у 3-5 разів швидше ніж у дорослих.
Скло у вікнах створює щось на зразок парникового ефекту. Тому відчинене вікно – не панацея.
Тож лікарі наголошують, що лишати дитину одну у авто, особливо у спеку – дуже небезпечно. Під час поїздки завжди треба слідкувати, щоб температура у салоні лишалася комфортною.
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Про це йдеться на сторінці медичного центру "Благомед" у facebook.
Зазначається, що навіть при температурі повітря у 16-18 градусів, сонячні промені здатні розігріти автомобіль до 38-40 градусів за Цельсієм. Впливу такої температури достатньо, щоб у малюка погіршилось самопочуття.
Так, дехто з батьків вважає, що лишити дитину на 10 хвилин – безпечно. Насправді, вже при температурі 26-28 градусів на дворі, температура в машині досягне небезпечного рівня менш ніж за 10 хвилин. А температура тіла у маленьких дітей підвищується у 3-5 разів швидше ніж у дорослих.
Скло у вікнах створює щось на зразок парникового ефекту. Тому відчинене вікно – не панацея.
Тож лікарі наголошують, що лишати дитину одну у авто, особливо у спеку – дуже небезпечно. Під час поїздки завжди треба слідкувати, щоб температура у салоні лишалася комфортною.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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