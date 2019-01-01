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На Волині хлопця побили до реанімації

На Волині хлопця побили до реанімації
До Володимир-Волинського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що у селі Хобултова невідомі побили хлопця.

Інцидент трапився 10 серпня приблизно о 00:30, - пише Буг.

Як розповіли правоохоронці, що між 18-річним мешканцем села Хмелівка та 23-річним жителем села Хобултова відбулася суперечка.

Між чоловіками виник словесний конфлікт під час якого мешканець Хобултови отримав тілесні ушкодження: закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку.

Чоловіка госпіталізували у реанімаційне відділення місцевої лікарні.


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Теги: побили, суперечка, Волинь
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