На Волині хлопця побили до реанімації
Сьогодні, 12:44
До Володимир-Волинського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що у селі Хобултова невідомі побили хлопця.
Інцидент трапився 10 серпня приблизно о 00:30, - пише Буг.
Як розповіли правоохоронці, що між 18-річним мешканцем села Хмелівка та 23-річним жителем села Хобултова відбулася суперечка.
Між чоловіками виник словесний конфлікт під час якого мешканець Хобултови отримав тілесні ушкодження: закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку.
Чоловіка госпіталізували у реанімаційне відділення місцевої лікарні.
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Інцидент трапився 10 серпня приблизно о 00:30, - пише Буг.
Як розповіли правоохоронці, що між 18-річним мешканцем села Хмелівка та 23-річним жителем села Хобултова відбулася суперечка.
Між чоловіками виник словесний конфлікт під час якого мешканець Хобултови отримав тілесні ушкодження: закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку.
Чоловіка госпіталізували у реанімаційне відділення місцевої лікарні.
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