На Волині хлопця побили до реанімації





Інцидент трапився 10 серпня приблизно о 00:30, - пише



Як розповіли правоохоронці, що між 18-річним мешканцем села Хмелівка та 23-річним жителем села Хобултова відбулася суперечка.



Між чоловіками виник словесний конфлікт під час якого мешканець Хобултови отримав тілесні ушкодження: закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку.



Чоловіка госпіталізували у реанімаційне відділення місцевої лікарні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До Володимир-Волинського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що у селі Хобултова невідомі побили хлопця.Інцидент трапився 10 серпня приблизно о 00:30, - пише Буг Як розповіли правоохоронці, що між 18-річним мешканцем села Хмелівка та 23-річним жителем села Хобултова відбулася суперечка.Між чоловіками виник словесний конфлікт під час якого мешканець Хобултови отримав тілесні ушкодження: закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку.Чоловіка госпіталізували у реанімаційне відділення місцевої лікарні.

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