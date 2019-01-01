Топ вакансій від підприємств Луцька, які возять працівників на роботу





Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру зайнятості

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Перелік підприємств:



1. ДП "Автоскладальний завод №1" ПАТ "АК Богдан моторс"(актуальні вакансії: інженер-технолог, інженер-конструктор, інженер-випробувач, інженер-електронік, системний програміст та вакансії для кваліфікованих робітників);



2. КП «Луцьке підприємство електротранспорту» (вакансії слюсарів, електромонтерів, водіїв тролейбуса, кондукторів громадського транспорту, майстра зміни);



3. ДКП "Лцьктепло" (вакансія слюсар-ремонтник);



4. ПВТП "Світязь" (вакансії водіїв автотранспортних засобів);



5. ПП "СК-Логістик" (вакансії водіїв автотранспортних засобів);



6. ТзОВ "Імперія якості "Линник" (вакансії вантажників, прибиральників виробничих приміщень);



7 ТОВ "Гуд Фуд Лайн" (вакансії завантажувачів-вивантажувачів, кухарів);



8. Приватний підприємець Шпичак Сергій Олексійович (вакансія технік-технолог з виробництва борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів).

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