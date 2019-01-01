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Топ вакансій від підприємств Луцька, які возять працівників на роботу

Топ вакансій від підприємств Луцька, які возять працівників на роботу
Волинянам розповіли про роботодавців міста Луцька, які надають працівникам не лише робоче місце, але й довозять на роботу або ж відшкодовують витрати на транспорт.

Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру зайнятості
у facebook.

Перелік підприємств:

1. ДП "Автоскладальний завод №1" ПАТ "АК Богдан моторс"(актуальні вакансії: інженер-технолог, інженер-конструктор, інженер-випробувач, інженер-електронік, системний програміст та вакансії для кваліфікованих робітників);

2. КП «Луцьке підприємство електротранспорту» (вакансії слюсарів, електромонтерів, водіїв тролейбуса, кондукторів громадського транспорту, майстра зміни);

3. ДКП "Лцьктепло" (вакансія слюсар-ремонтник);

4. ПВТП "Світязь" (вакансії водіїв автотранспортних засобів);

5. ПП "СК-Логістик" (вакансії водіїв автотранспортних засобів);

6. ТзОВ "Імперія якості "Линник" (вакансії вантажників, прибиральників виробничих приміщень);

7 ТОВ "Гуд Фуд Лайн" (вакансії завантажувачів-вивантажувачів, кухарів);

8. Приватний підприємець Шпичак Сергій Олексійович (вакансія технік-технолог з виробництва борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів).

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Теги: вакансії, підприємства, Луцьк
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