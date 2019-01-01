Топ вакансій від підприємств Луцька, які возять працівників на роботу
Сьогодні, 18:22
Волинянам розповіли про роботодавців міста Луцька, які надають працівникам не лише робоче місце, але й довозять на роботу або ж відшкодовують витрати на транспорт.
Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру зайнятості
у facebook.
Перелік підприємств:
1. ДП "Автоскладальний завод №1" ПАТ "АК Богдан моторс"(актуальні вакансії: інженер-технолог, інженер-конструктор, інженер-випробувач, інженер-електронік, системний програміст та вакансії для кваліфікованих робітників);
2. КП «Луцьке підприємство електротранспорту» (вакансії слюсарів, електромонтерів, водіїв тролейбуса, кондукторів громадського транспорту, майстра зміни);
3. ДКП "Лцьктепло" (вакансія слюсар-ремонтник);
4. ПВТП "Світязь" (вакансії водіїв автотранспортних засобів);
5. ПП "СК-Логістик" (вакансії водіїв автотранспортних засобів);
6. ТзОВ "Імперія якості "Линник" (вакансії вантажників, прибиральників виробничих приміщень);
7 ТОВ "Гуд Фуд Лайн" (вакансії завантажувачів-вивантажувачів, кухарів);
8. Приватний підприємець Шпичак Сергій Олексійович (вакансія технік-технолог з виробництва борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів).
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Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру зайнятості
у facebook.
Перелік підприємств:
1. ДП "Автоскладальний завод №1" ПАТ "АК Богдан моторс"(актуальні вакансії: інженер-технолог, інженер-конструктор, інженер-випробувач, інженер-електронік, системний програміст та вакансії для кваліфікованих робітників);
2. КП «Луцьке підприємство електротранспорту» (вакансії слюсарів, електромонтерів, водіїв тролейбуса, кондукторів громадського транспорту, майстра зміни);
3. ДКП "Лцьктепло" (вакансія слюсар-ремонтник);
4. ПВТП "Світязь" (вакансії водіїв автотранспортних засобів);
5. ПП "СК-Логістик" (вакансії водіїв автотранспортних засобів);
6. ТзОВ "Імперія якості "Линник" (вакансії вантажників, прибиральників виробничих приміщень);
7 ТОВ "Гуд Фуд Лайн" (вакансії завантажувачів-вивантажувачів, кухарів);
8. Приватний підприємець Шпичак Сергій Олексійович (вакансія технік-технолог з виробництва борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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