Нестерпний сморід у місті: в Устилузі комунальники два тижні не вивозять сміття. ФОТО





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«Смітники стоять переповнені, собаки та кури розтягують усе це в різні сторони, через спеку в місті стоїть нестерпний сморід...Хто за все це має відповідати? За що люди сплачують кошти? Яке уявлення про нашу країну складається у туристів, які щодня курсують через наше прикордонне містечко?» – йдеться у повідомленні наших читачів



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У прикордонному УстилузІ комунальні служби уже другий тиждень не прибирають сміття.Про це Район.Володимир-Волинський повідомили мешканці прикордонного містечка.«Смітники стоять переповнені, собаки та кури розтягують усе це в різні сторони, через спеку в місті стоїть нестерпний сморід...Хто за все це має відповідати? За що люди сплачують кошти? Яке уявлення про нашу країну складається у туристів, які щодня курсують через наше прикордонне містечко?» – йдеться у повідомленні наших читачівНа підтвердження своїх слів, читачі надіслали декілька світлин.

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