вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Нестерпний сморід у місті: в Устилузі комунальники два тижні не вивозять сміття. ФОТО

Нестерпний сморід у місті: в Устилузі комунальники два тижні не вивозять сміття. ФОТО
У прикордонному УстилузІ комунальні служби уже другий тиждень не прибирають сміття.

Про це Район.Володимир-Волинський повідомили мешканці прикордонного містечка.

«Смітники стоять переповнені, собаки та кури розтягують усе це в різні сторони, через спеку в місті стоїть нестерпний сморід...Хто за все це має відповідати? За що люди сплачують кошти? Яке уявлення про нашу країну складається у туристів, які щодня курсують через наше прикордонне містечко?» – йдеться у повідомленні наших читачів

На підтвердження своїх слів, читачі надіслали декілька світлин.

Нестерпний сморід у місті: в Устилузі комунальники два тижні не вивозять сміття. ФОТО
Нестерпний сморід у місті: в Устилузі комунальники два тижні не вивозять сміття. ФОТО
Нестерпний сморід у місті: в Устилузі комунальники два тижні не вивозять сміття. ФОТО
Нестерпний сморід у місті: в Устилузі комунальники два тижні не вивозять сміття. ФОТО
Нестерпний сморід у місті: в Устилузі комунальники два тижні не вивозять сміття. ФОТО
Нестерпний сморід у місті: в Устилузі комунальники два тижні не вивозять сміття. ФОТО
Нестерпний сморід у місті: в Устилузі комунальники два тижні не вивозять сміття. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: сміття, Устилуг
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
«Блюють всі» і гонитва за качкою: як львів’янин та волинянин до Антарктиди автостопом діставалися. ЦИТАТНИК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Рівненщині чоловік побив дружину до смерті дерев'яною палицею. ФОТО
Сьогодні, 13:15
У селі Княгининок планують збудувати торговий комплекс. ФОТО
Сьогодні, 13:13
Нестерпний сморід у місті: в Устилузі комунальники два тижні не вивозять сміття. ФОТО
Сьогодні, 13:01
Відома легкоатлетка з Волині виборола «бронзу» на чемпіонаті Європи
Сьогодні, 12:50
На Волині хлопця побили до реанімації
Сьогодні, 12:44
Схожі новини
Гори сміття та безлад: як «євробляхери» загидили «Устилуг». ФОТО. ВІДЕО Гори сміття та безлад: як «євробляхери» загидили «Устилуг». ФОТО. ВІДЕО
27 листопад, 2018, 10:52
Волиняни розмалювали в'їзний знак рідного міста Волиняни розмалювали в'їзний знак рідного міста
Сьогодні, 08:51
Через ремонт дороги з луцької вулиці вже кілька днів не вивозять сміття. ФОТО Через ремонт дороги з луцької вулиці вже кілька днів не вивозять сміття. ФОТО
04 серпень, 21:57
Волинянка-прикордонниця, яку підозрюють у вбивстві новонародженої дитини, вини не визнає Волинянка-прикордонниця, яку підозрюють у вбивстві новонародженої дитини, вини не визнає
01 серпень, 09:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Із квітковим килимом та освяченням дзвонів: під Луцьком віряни УПЦ (МП) молилися в новому храмі
Сьогодні, 13:43
 0
На Рівненщині чоловік побив дружину до смерті дерев'яною палицею. ФОТО
Сьогодні, 13:15
 0
У селі Княгининок планують збудувати торговий комплекс. ФОТО
Сьогодні, 13:13
 0
Нестерпний сморід у місті: в Устилузі комунальники два тижні не вивозять сміття. ФОТО
Сьогодні, 13:01
 0
Відома легкоатлетка з Волині виборола «бронзу» на чемпіонаті Європи
Сьогодні, 12:50
 0
Медіа
відео
1/8
﻿