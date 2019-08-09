У селі Княгининок планують збудувати торговий комплекс. ФОТО
Сьогодні, 13:13
У селі Княгининок, що у Луцькому районі, планують збудувати торговий комплекс.
Про це у Facebook написала голова Княгининівської громади Олена Твердохліб.
"Сесією 9.08.2019 року затверджено ДПТ по приватній ділянці Ангеліна Богданович, яка розміщена в с.Княгининок по вул.Соборній (за зупинкою Волинь-унікальна)", - йдеться у дописі.
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Про це у Facebook написала голова Княгининівської громади Олена Твердохліб.
"Сесією 9.08.2019 року затверджено ДПТ по приватній ділянці Ангеліна Богданович, яка розміщена в с.Княгининок по вул.Соборній (за зупинкою Волинь-унікальна)", - йдеться у дописі.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У селі під Луцьком хочуть звести торговий центр
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