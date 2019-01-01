вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Рівненщині чоловік побив дружину до смерті дерев'яною палицею. ФОТО

На Рівненщині чоловік побив дружину до смерті дерев'яною палицею. ФОТО
У селі Сторожів поліцейські затримали раніше чоловіка за вбивство дружини.

Учора, 11 серпня, приблизно 17:30 до поліції повідомив 47-річний житель села Сторожів, що він виявив тіло дружини без ознак життя та з наявними тілесними ушкодженнями, - інформує ГУНП у Рівненській області.

Так, слідчо-оперативна група Корецького відділення та обласного управління Нацполіції встановили, що між подружжям часто виникали конфлікти, обоє ніде не працювали та зловживали алкогольними напоями. Того дня, після обіднього застілля, приблизно о 16:00 годині зчинилася чергова сварка через побутові питання. Під час з’ясування стосунків чоловік схопив дерев’яну палицю та почав наносити удари по всьому тілу, зокрема й по голові 45-річної дружини.

Жінка впала, а кривдник залишив будинок. Коли ж повернувся – виявив її без ознак життя. Чоловік не одразу зізнався у скоєному та запевняв правоохоронців, що не знає, хто це вчинив. Поліцейські завдяки зібраним доказам довели його причетність до злочину.

За цим фактом поліцейські розпочали досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Тіло жінки відправили в морг для встановлення остаточної причини смерті.

«Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання, — повідомив заступник начальника Корецького відділення поліції – начальник слідчого відділення Андрій Юрчук.

Відомо, що чоловік відбував покарання у місцях позбавлення волі за нанесення тяжких тілесних ушкоджень.
На Рівненщині чоловік побив дружину до смерті дерев'яною палицею. ФОТО
На Рівненщині чоловік побив дружину до смерті дерев'яною палицею. ФОТО
На Рівненщині чоловік побив дружину до смерті дерев'яною палицею. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вбивство, Рівненщина, чоловік
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
«Блюють всі» і гонитва за качкою: як львів’янин та волинянин до Антарктиди автостопом діставалися. ЦИТАТНИК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинський суддя, який брав хабарі сіном та полуницею, хоче поновитись на роботі
Сьогодні, 13:53
Із квітковим килимом та освяченням дзвонів: під Луцьком віряни УПЦ (МП) молилися в новому храмі
Сьогодні, 13:43
На Рівненщині чоловік побив дружину до смерті дерев'яною палицею. ФОТО
Сьогодні, 13:15
У селі Княгининок планують збудувати торговий комплекс. ФОТО
Сьогодні, 13:13
Нестерпний сморід у місті: в Устилузі комунальники два тижні не вивозять сміття. ФОТО
Сьогодні, 13:01
Схожі новини
На Рівненщині чоловік на вулиці напав на дружину з виделкою На Рівненщині чоловік на вулиці напав на дружину з виделкою
29 липень, 04:14
На Рівненщині знайшли останки чоловіка, який 4 роки перебував у розшуку. ВІДЕО На Рівненщині знайшли останки чоловіка, який 4 роки перебував у розшуку. ВІДЕО
28 липень, 04:15
Вбивство лучанина на автозаправці в Горохові: поліція завела «кримінал» Вбивство лучанина на автозаправці в Горохові: поліція завела «кримінал»
08 червень, 20:56
Батько під час бійки з рушниці застрелив сина Батько під час бійки з рушниці застрелив сина
29 травень, 13:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинський суддя, який брав хабарі сіном та полуницею, хоче поновитись на роботі
Сьогодні, 13:53
 0
Із квітковим килимом та освяченням дзвонів: під Луцьком віряни УПЦ (МП) молилися в новому храмі
Сьогодні, 13:43
 0
На Рівненщині чоловік побив дружину до смерті дерев'яною палицею. ФОТО
Сьогодні, 13:15
 0
У селі Княгининок планують збудувати торговий комплекс. ФОТО
Сьогодні, 13:13
 0
Нестерпний сморід у місті: в Устилузі комунальники два тижні не вивозять сміття. ФОТО
Сьогодні, 13:01
 0
Медіа
відео
1/8
﻿