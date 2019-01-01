На Рівненщині чоловік побив дружину до смерті дерев'яною палицею. ФОТО





Учора, 11 серпня, приблизно 17:30 до поліції повідомив 47-річний житель села Сторожів, що він виявив тіло дружини без ознак життя та з наявними тілесними ушкодженнями, - інформує



Так, слідчо-оперативна група Корецького відділення та обласного управління Нацполіції встановили, що між подружжям часто виникали конфлікти, обоє ніде не працювали та зловживали алкогольними напоями. Того дня, після обіднього застілля, приблизно о 16:00 годині зчинилася чергова сварка через побутові питання. Під час з’ясування стосунків чоловік схопив дерев’яну палицю та почав наносити удари по всьому тілу, зокрема й по голові 45-річної дружини.



Жінка впала, а кривдник залишив будинок. Коли ж повернувся – виявив її без ознак життя. Чоловік не одразу зізнався у скоєному та запевняв правоохоронців, що не знає, хто це вчинив. Поліцейські завдяки зібраним доказам довели його причетність до злочину.



За цим фактом поліцейські розпочали досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Тіло жінки відправили в морг для встановлення остаточної причини смерті.



«Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання, — повідомив заступник начальника Корецького відділення поліції – начальник слідчого відділення Андрій Юрчук.



Відомо, що чоловік відбував покарання у місцях позбавлення волі за нанесення тяжких тілесних ушкоджень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Сторожів поліцейські затримали раніше чоловіка за вбивство дружини.Учора, 11 серпня, приблизно 17:30 до поліції повідомив 47-річний житель села Сторожів, що він виявив тіло дружини без ознак життя та з наявними тілесними ушкодженнями, - інформує ГУНП у Рівненській області. Так, слідчо-оперативна група Корецького відділення та обласного управління Нацполіції встановили, що між подружжям часто виникали конфлікти, обоє ніде не працювали та зловживали алкогольними напоями. Того дня, після обіднього застілля, приблизно о 16:00 годині зчинилася чергова сварка через побутові питання. Під час з’ясування стосунків чоловік схопив дерев’яну палицю та почав наносити удари по всьому тілу, зокрема й по голові 45-річної дружини.Жінка впала, а кривдник залишив будинок. Коли ж повернувся – виявив її без ознак життя. Чоловік не одразу зізнався у скоєному та запевняв правоохоронців, що не знає, хто це вчинив. Поліцейські завдяки зібраним доказам довели його причетність до злочину.За цим фактом поліцейські розпочали досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Тіло жінки відправили в морг для встановлення остаточної причини смерті.«Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання, — повідомив заступник начальника Корецького відділення поліції – начальник слідчого відділенняВідомо, що чоловік відбував покарання у місцях позбавлення волі за нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

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