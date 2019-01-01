Де на Волині та у Луцьку не буде світла 13 серпня

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 13 серпня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. ТП-93 Л-14 09:00-17:00 ФОП Ромащук автостоянка, кіоск «Калинка» вул. Луцька м. Володимир-Волинський, вул. С.Ковалевської, Кармелюка, Л.Українки, Грисюка, Вуглерозвідників 14-16, Алябушева 16, 182. КТП-117 Л-2 09:00-17:00 ФОП Грабовська, млин, склад с. Хобултова1. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 63с.Печихвости 09:00-17:00с. Печихвости:вул. Варшавська1 ПЛ-04кв від КТП-263 10:00 17-00 с.Бужанка вул.Перемоги2 ПЛ-04кв від ЩТП 10:00 17-00 с.Милятин вул.Радянська3 3.ПЛ-10кв Л55-01,55-02,55-04 с 10:00 17-00 с.Морозовичі(частково),с.Поромів,с.Лежниця,Бужанка,Млинище,Петрово,Янів,Верхнів,Бортнів,Шахтарське,Русовичі,Волиця(Морозовичі),Нововолинськ вул.Тиха1. ПЛ-0,4кВ Л-3 КТП-43 09:30 – 17:00 Медпункт, ССТ Пнівне (магазин), ПП Макарчук Л.В., ПП Найдич В.А., Поштове відділення, ПАТ «Укртелеком» (АТС). с..Воєгоще, вул. Центральна.2. ПЛ-10кВ Л-44-02 від ЛР-353 до КТП-121 (ТП-118, 306, 119, 174, 307, 120, 121). 09:40 – 17:00 с.Ставище: Медпункт, ССТ Сошичне (магазин).с.Качин: Церква, Школа, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Клуб, Сільська рада, ФАП, ССТ Сошичне (магазин), Поштове відділення, ПП Ткачук Р.І., ПП Кисляк С.В., Молитовний будинок, ПП Мишей Р.В. с. Качин,с.Ставище,1. ПЛ-0,4кВ КТП-1449:00-18:00ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.КіверціФОП Скарвінко Віра ЮліанівнаПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерцівул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький,вул.Залізнична,25-37/непарні/,вул.Мічуріна,буд.1-30вул.Медвєвєва,буд.1-30вул.Воровського,буд.1-71вул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,буд.1-272 ПЛ-0,4кВ КТП-1269:00-18:00ПЛ-0,4кВ КТП-126 м.КіверціКіверцівське міське споживче товариствоПЛ-0,4кВ КТП-126 м.Ківерцівул.45 років Перемогивул.Будівельників3 ПЛ-0,4кВ КТП-2569:00-17:00ПЛ-0,4кВ КТП-256 смт.ОликаФОП Мисковець Валентина ОлександрівнаПАТ "Державний ощадбанк України"ФОП Сосницька Олена ВікторівнаФОП Славіч Микола МиколайовиФОП Леошко Володимир ЄвгеновичФОП Шелепа Зоя ОлександрівнаФОП Літвінчук Жанна ВолодимирівнаФОП Поліщук Володимир ЄвгеновичФОП Поліщук Володимир ЄвгеновичФОП Шевчук Володимир КонстантиновичФОП Колошко Євгенія МиколаївнаФОП Цибульський Андрій ВолодимировичФОП Мацута Сергій ПетровичФОП Славіч Андрій МиколайовичФОП Кошинська Галина Павлівна ПЛ-0,4кВ КТП-256 смт.Оликавул. Замкова, буд. 1,3,5,7,9,11,вул. Незалежності,4 КТП № 318 10:00-15:00 КТП-318 с. Носовичі КТП-318 с. Носовичівул. Польова,1. ПЛ-0,4кВ від КТП №706 9:00-17:00 Ковельське РЖКП №2Вик.комітет Ков.міської ради м.Ковель, вул.Відродження2. ПЛ-0,4кВ від ТП №522 9:00-17:00 Ф.О. Ворошик В.В.ТзОВ "Ковельрембуд"ФОП Клівак Г.О.Ковельський ринок м.Ковель, вул.Театральна3. ПЛ-0,4кВ від КТП №66 9:00-17:00 Райкультвідділ Ков.РДА (клуб)Ковельське Райво (школа)Ковельське МТМО (ФАП) с.Жмудче4. ПЛ-0,4кВ від КТП №395 9:00-17:00 с.Облапи5. ПЛ-0,4кВ від КТП №731 9:00-17:00 МПП "Надія"ФОП Реган В.Й.НП ТзОВ"Турія" с.ЗеленаІнформацію не надано.Інформацію не надано.1. 10:00 – 17:00 ПАТ „Укртелеком”, ПП Мазурець, ПП Хенчель, ПП Максименко, ПП Ільюк О.А, ПП Кіндер В.В, ПП Шикун О.Є, КСП „Боратин”, ПП Кулай О.Б, ж/м Камінський, ПП Момот П.В, ПП Пахомко Л.П, ПП Прохорук О.Б, ТзОВ „Прогрес ЛТД”, ТзОВ „Майтім”, ПП Довгополюк, бар „Чевермет” с. Рованці2 ПЛ-0,4 кВ Л-1,2 КТП-109 10:00 – 17:00 с. Антонівка3 ПЛ-10 кВ Л-41-04 від ЛР-90 до к.5 ЗТП-443 (КТП-30, 158, 163, 422, 459, 466, 544, 615, 649, 746, ЗТП-505) 09:00 – 17:00 ФОП Захарчук О.С., ФОП Грушовець Д.М., ФОП Гнатюк Л.О., ФОП Федорчук І.М., ФОП Кріль С.І., ФОП Андрушко А.В.,С/р с.Підгайці (садок, школа, ФАП, будинок культури), ФОП Чигрин В.М., ФОП Грушовець Н.М., ПАТ "Укртелеком"(АТС), Громадянин Смалько Ю.Й. (50-кв. житловий будинок), ПрАТ „МТС УКРАЇНА”, ТзОВ "Ліхтнер Бетон Україна" с. Підгайці вул. Надстирна, провул. Сонячний, Молодіжна, Шкільна, Нова, Надрічна, Східна, Зелена, Сільська, Вереснева, Симеренка, Бутирська, Дубнівська, 16-60(парні номери), Верхня1 ПЛ-10кВ Л 58-04 від ВН-55 9:00 – 17:00Магазини.м. Любомль вул.: Залізнична, Володимирська, Машівська, пр. Вишнівський, Масляна2 ЗТП-359 з ПЛ-10 9:00 – 17:00Магазини, Школис. Заллісся, Пульмо, Вільшанка1 ПЛ-0.4 кВ Л-1 від КТП-113 10:00 - 12:30 Автодор (автогаріжі) смт. Любешів вул. Маяковського (частково)1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-256 10:00-17:00 с. Кукли1 ТП-104 Т-1, Т-2 09:00-17:00 Поліклініка м.Нововолинськ15-мікрорайон, 22-342 ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 КТП-256 09:00-17:00 м.Нововолинськвул.Тиха, 5-19, 25-39, 2, 4, 32а1 КТП-159 для ремонта обладнання 10:00-16:30 .с Мельники.-Річицькі.2 пл-10кв.л66-01для перевірки РЗА 11:00:15:00. смт Ратно вул.Заболотівська, Кузьміна, Будівельників, Миру, Набережна, Кайня.Тиха.Центральна.1 ПЛ-0,4 кВ КТП-116 9:00-17:00 Церква с.Уляники с.Уляники, вул. Зелена, Молодіжна2 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-514 9:00-17:00 с.Уляники, вул.Лісова3 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-479 9:00-17:00 с.Олександрівка, вул.Дачна4 ПЛ-0,4 кВ КТП-255 9:00-17:00 МПП "Дельта" (магазин в.Виговська) м.Рожище, вул.Польова, Виговського, Гранична(непарні), Толстого, Шведа5 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-477 9:00-17:00 м.Рожище, вул. Курбаса6 ПЛ-0,4 кВ КТП-94 9:00-17:00 м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄп м.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, Гагаріна7 ПЛ-0,4 кВ КТП-50 9:00-17:00 с.Незвір с.Незвір8 ПЛ-0,4 кВ КТП-49 9:00-17:00 Бригада №1, церква9 ПЛ-0,4 кВ КТП-180 9:00-17:00 магазин с.Доросині, вул.Молодіжна, Троцюка10 ПЛ-0,4 кВ КТП-266 9:00-17:00 ФАП, церква, магазини, клуб, шкільна їдальня с.Тристень, вул.Незалежності, Воробйова, Шевченка, Озерна, Шкільна11 ПЛ-0,4 кВ КТП-12 9:00-17:00 с.Залісці, вул.Високе поле, Жданова, Молодіжна, Л.Українки12 ПЛ-0,4 кВ від КТП-23 9:00-17:00 с.Козин магазин, торговий кіоск, СКЗ-21 с.Козин, вул.Ковельська13 ПЛ-0,4 кВ від КТП-176 9:00-17:00 с.Яблунівка с.Яблунівка14 ПЛ-0,4 кВ від КТП-354 9:00-17:00 с.Ясенівка поштове відділення, торговий кіоск, сільська рада, магазин, ФАП, АТС с.Ясенівка, вул.Новосадів, Сонячна, Шкільна, Волі15 ПЛ-10 кВ Л43-02 9:00-17:00 с.Духче, с.Берегове с.Духче, с.Берегове16 ПЛ-10 кВ Л71-01 9:00-17:00 с.Бортяхівка, с.Тихотин, с.Переспа с.Бортяхівка, с.Тихотин, с.Переспа1 ПЛ-0.4 Л-2 ЩТП-196. 10:00-17:00 с.Дубечно вул.Костючика2 ПЛ-10Л-27-08 від ЛР-40 10:00-17:00 с.Чевель. Текля.Глухи11:00-13:00с. Ловище10:00-16:00 ТРСТ- магазин, церква, ФГ «Поліський колос»- бригада с. Клевецьк3 ПЛ-10 кВ Л-61-05 відЛР-43 до ЛР - 40КТП-254КТП-244КТП-209КТП-23110:00-17:00ФОП Літвінович – вагава, ЖКП – водокачка,тер центр- адмінприміщення, гараж, ДЕП 866 – дільниця, Турійська РДА-гараж, церква, ТРСТ- Оленка, адмінприміщення, гастроном, ФОП Мельничук Г.С.- магазин, ТЗОВ «Аміла», ФОП Білішук М.Ф., Грисюк С.С – столярний цех, ПП «Європацукор», ДП «Трійське лісове господарство» смт. Турійськ вул.Привокзальна, Першотравнева, Шкільна4 ПЛ-0,4 кВКТП-17710:00-16:30 ГРП с.Н.Двір5 ПЛ-0,4 кВЩТП-118 Л-211:00-13:00с.Городилець