Де на Волині та у Луцьку не буде світла 13 серпня
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 13 серпня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:
Володимир-Волинський район
1. ТП-93 Л-14 09:00-17:00 ФОП Ромащук автостоянка, кіоск «Калинка» вул. Луцька м. Володимир-Волинський, вул. С.Ковалевської, Кармелюка, Л.Українки, Грисюка, Вуглерозвідників 14-16, Алябушева 16, 18
2. КТП-117 Л-2 09:00-17:00 ФОП Грабовська, млин, склад с. Хобултова
Горохівський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 63
с.Печихвости 09:00-17:00
с. Печихвости:
вул. Варшавська
Іваничівський район
1 ПЛ-04кв від КТП-263 10:00 17-00 с.Бужанка вул.Перемоги
2 ПЛ-04кв від ЩТП 10:00 17-00 с.Милятин вул.Радянська
3 3.ПЛ-10кв Л55-01,55-02,55-04 с 10:00 17-00 с.Морозовичі(частково),с.Поромів,с.Лежниця,Бужанка,Млинище,Петрово,Янів,Верхнів,Бортнів,Шахтарське,Русовичі,Волиця(Морозовичі),Нововолинськ вул.Тиха
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-3 КТП-43 09:30 – 17:00 Медпункт, ССТ Пнівне (магазин), ПП Макарчук Л.В., ПП Найдич В.А., Поштове відділення, ПАТ «Укртелеком» (АТС). с..Воєгоще, вул. Центральна.
2. ПЛ-10кВ Л-44-02 від ЛР-353 до КТП-121 (ТП-118, 306, 119, 174, 307, 120, 121). 09:40 – 17:00 с.Ставище: Медпункт, ССТ Сошичне (магазин).
с.Качин: Церква, Школа, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Клуб, Сільська рада, ФАП, ССТ Сошичне (магазин), Поштове відділення, ПП Ткачук Р.І., ПП Кисляк С.В., Молитовний будинок, ПП Мишей Р.В. с. Качин,
с.Ставище,
Ківерцівський район
1. ПЛ-0,4кВ КТП-144
9:00-18:00
ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці
ФОП Скарвінко Віра Юліанівна
ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці
вул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький,вул.Залізнична,25-37/непарні/,
вул.Мічуріна,буд.1-30
вул.Медвєвєва,буд.1-30
вул.Воровського,буд.1-71
вул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,буд.1-27
2 ПЛ-0,4кВ КТП-126
9:00-18:00
ПЛ-0,4кВ КТП-126 м.Ківерці
Ківерцівське міське споживче товариство
ПЛ-0,4кВ КТП-126 м.Ківерці
вул.45 років Перемоги
вул.Будівельників
3 ПЛ-0,4кВ КТП-256
9:00-17:00
ПЛ-0,4кВ КТП-256 смт.Олика
ФОП Мисковець Валентина Олександрівна
ПАТ "Державний ощадбанк України"
ФОП Сосницька Олена Вікторівна
ФОП Славіч Микола Миколайови
ФОП Леошко Володимир Євгенович
ФОП Шелепа Зоя Олександрівна
ФОП Літвінчук Жанна Володимирівна
ФОП Поліщук Володимир Євгенович
ФОП Поліщук Володимир Євгенович
ФОП Шевчук Володимир Константинович
ФОП Колошко Євгенія Миколаївна
ФОП Цибульський Андрій Володимирович
ФОП Мацута Сергій Петрович
ФОП Славіч Андрій Миколайович
ФОП Кошинська Галина Павлівна ПЛ-0,4кВ КТП-256 смт.Олика
вул. Замкова, буд. 1,3,5,7,9,11,вул. Незалежності,
4 КТП № 318 10:00-15:00 КТП-318 с. Носовичі КТП-318 с. Носовичі
вул. Польова,
Ковельський район
1. ПЛ-0,4кВ від КТП №706 9:00-17:00 Ковельське РЖКП №2
Вик.комітет Ков.міської ради м.Ковель, вул.Відродження
2. ПЛ-0,4кВ від ТП №522 9:00-17:00 Ф.О. Ворошик В.В.
ТзОВ "Ковельрембуд"
ФОП Клівак Г.О.
Ковельський ринок м.Ковель, вул.Театральна
3. ПЛ-0,4кВ від КТП №66 9:00-17:00 Райкультвідділ Ков.РДА (клуб)
Ковельське Райво (школа)
Ковельське МТМО (ФАП) с.Жмудче
4. ПЛ-0,4кВ від КТП №395 9:00-17:00 с.Облапи
5. ПЛ-0,4кВ від КТП №731 9:00-17:00 МПП "Надія"
ФОП Реган В.Й.
НП ТзОВ"Турія" с.Зелена
Локачинський район
Інформацію не надано.
місто Луцьк
Інформацію не надано.
Луцький район
1. 10:00 – 17:00 ПАТ „Укртелеком”, ПП Мазурець, ПП Хенчель, ПП Максименко, ПП Ільюк О.А, ПП Кіндер В.В, ПП Шикун О.Є, КСП „Боратин”, ПП Кулай О.Б, ж/м Камінський, ПП Момот П.В, ПП Пахомко Л.П, ПП Прохорук О.Б, ТзОВ „Прогрес ЛТД”, ТзОВ „Майтім”, ПП Довгополюк, бар „Чевермет” с. Рованці
2 ПЛ-0,4 кВ Л-1,2 КТП-109 10:00 – 17:00 с. Антонівка
3 ПЛ-10 кВ Л-41-04 від ЛР-90 до к.5 ЗТП-443 (КТП-30, 158, 163, 422, 459, 466, 544, 615, 649, 746, ЗТП-505) 09:00 – 17:00 ФОП Захарчук О.С., ФОП Грушовець Д.М., ФОП Гнатюк Л.О., ФОП Федорчук І.М., ФОП Кріль С.І., ФОП Андрушко А.В.,
С/р с.Підгайці (садок, школа, ФАП, будинок культури), ФОП Чигрин В.М., ФОП Грушовець Н.М., ПАТ "Укртелеком"(АТС), Громадянин Смалько Ю.Й. (50-кв. житловий будинок), ПрАТ „МТС УКРАЇНА”, ТзОВ "Ліхтнер Бетон Україна" с. Підгайці вул. Надстирна, провул. Сонячний, Молодіжна, Шкільна, Нова, Надрічна, Східна, Зелена, Сільська, Вереснева, Симеренка, Бутирська, Дубнівська, 16-60(парні номери), Верхня
Любомльський та Шацький райони
1 ПЛ-10кВ Л 58-04 від ВН-55 9:00 – 17:00
Магазини.
м. Любомль вул.: Залізнична, Володимирська, Машівська, пр. Вишнівський, Масляна
2 ЗТП-359 з ПЛ-10 9:00 – 17:00
Магазини, Школи
с. Заллісся, Пульмо, Вільшанка
Любешівський район
1 ПЛ-0.4 кВ Л-1 від КТП-113 10:00 - 12:30 Автодор (автогаріжі) смт. Любешів вул. Маяковського (частково)
Маневицький район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-256 10:00-17:00 с. Кукли
місто Нововолинськ
1 ТП-104 Т-1, Т-2 09:00-17:00 Поліклініка м.Нововолинськ
15-мікрорайон, 22-34
2 ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 КТП-256 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Тиха, 5-19, 25-39, 2, 4, 32а
Ратнівський район
1 КТП-159 для ремонта обладнання 10:00-16:30 .с Мельники.-Річицькі.
2 пл-10кв.л66-01для перевірки РЗА 11:00:15:00. смт Ратно вул.Заболотівська, Кузьміна, Будівельників, Миру, Набережна, Кайня.Тиха.Центральна.
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ КТП-116 9:00-17:00 Церква с.Уляники с.Уляники, вул. Зелена, Молодіжна
2 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-514 9:00-17:00 с.Уляники, вул.Лісова
3 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-479 9:00-17:00 с.Олександрівка, вул.Дачна
4 ПЛ-0,4 кВ КТП-255 9:00-17:00 МПП "Дельта" (магазин в.Виговська) м.Рожище, вул.Польова, Виговського, Гранична(непарні), Толстого, Шведа
5 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-477 9:00-17:00 м.Рожище, вул. Курбаса
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-94 9:00-17:00 м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄп м.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, Гагаріна
7 ПЛ-0,4 кВ КТП-50 9:00-17:00 с.Незвір с.Незвір
8 ПЛ-0,4 кВ КТП-49 9:00-17:00 Бригада №1, церква
9 ПЛ-0,4 кВ КТП-180 9:00-17:00 магазин с.Доросині, вул.Молодіжна, Троцюка
10 ПЛ-0,4 кВ КТП-266 9:00-17:00 ФАП, церква, магазини, клуб, шкільна їдальня с.Тристень, вул.Незалежності, Воробйова, Шевченка, Озерна, Шкільна
11 ПЛ-0,4 кВ КТП-12 9:00-17:00 с.Залісці, вул.Високе поле, Жданова, Молодіжна, Л.Українки
12 ПЛ-0,4 кВ від КТП-23 9:00-17:00 с.Козин магазин, торговий кіоск, СКЗ-21 с.Козин, вул.Ковельська
13 ПЛ-0,4 кВ від КТП-176 9:00-17:00 с.Яблунівка с.Яблунівка
14 ПЛ-0,4 кВ від КТП-354 9:00-17:00 с.Ясенівка поштове відділення, торговий кіоск, сільська рада, магазин, ФАП, АТС с.Ясенівка, вул.Новосадів, Сонячна, Шкільна, Волі
15 ПЛ-10 кВ Л43-02 9:00-17:00 с.Духче, с.Берегове с.Духче, с.Берегове
16 ПЛ-10 кВ Л71-01 9:00-17:00 с.Бортяхівка, с.Тихотин, с.Переспа с.Бортяхівка, с.Тихотин, с.Переспа
Старовижівський район
1 ПЛ-0.4 Л-2 ЩТП-196. 10:00-17:00 с.Дубечно вул.Костючика
2 ПЛ-10Л-27-08 від ЛР-40 10:00-17:00 с.Чевель. Текля.Глухи
Турійський район
1
11:00-13:00
с. Ловище
2
10:00-16:00 ТРСТ- магазин, церква, ФГ «Поліський колос»- бригада с. Клевецьк
3 ПЛ-10 кВ Л-61-05 від
ЛР-43 до ЛР - 40
КТП-254
КТП-244
КТП-209
КТП-231
10:00-17:00
ФОП Літвінович – вагава, ЖКП – водокачка,тер центр- адмінприміщення, гараж, ДЕП 866 – дільниця, Турійська РДА-гараж, церква, ТРСТ- Оленка, адмінприміщення, гастроном, ФОП Мельничук Г.С.- магазин, ТЗОВ «Аміла», ФОП Білішук М.Ф., Грисюк С.С – столярний цех, ПП «Європацукор», ДП «Трійське лісове господарство» смт. Турійськ вул.Привокзальна, Першотравнева, Шкільна
4 ПЛ-0,4 кВ
КТП-177
10:00-16:30 ГРП с.Н.Двір
5 ПЛ-0,4 кВ
ЩТП-118 Л-2
11:00-13:00
с.Городилець
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Володимир-Волинський район
1. ТП-93 Л-14 09:00-17:00 ФОП Ромащук автостоянка, кіоск «Калинка» вул. Луцька м. Володимир-Волинський, вул. С.Ковалевської, Кармелюка, Л.Українки, Грисюка, Вуглерозвідників 14-16, Алябушева 16, 18
2. КТП-117 Л-2 09:00-17:00 ФОП Грабовська, млин, склад с. Хобултова
Горохівський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 63
с.Печихвости 09:00-17:00
с. Печихвости:
вул. Варшавська
Іваничівський район
1 ПЛ-04кв від КТП-263 10:00 17-00 с.Бужанка вул.Перемоги
2 ПЛ-04кв від ЩТП 10:00 17-00 с.Милятин вул.Радянська
3 3.ПЛ-10кв Л55-01,55-02,55-04 с 10:00 17-00 с.Морозовичі(частково),с.Поромів,с.Лежниця,Бужанка,Млинище,Петрово,Янів,Верхнів,Бортнів,Шахтарське,Русовичі,Волиця(Морозовичі),Нововолинськ вул.Тиха
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-3 КТП-43 09:30 – 17:00 Медпункт, ССТ Пнівне (магазин), ПП Макарчук Л.В., ПП Найдич В.А., Поштове відділення, ПАТ «Укртелеком» (АТС). с..Воєгоще, вул. Центральна.
2. ПЛ-10кВ Л-44-02 від ЛР-353 до КТП-121 (ТП-118, 306, 119, 174, 307, 120, 121). 09:40 – 17:00 с.Ставище: Медпункт, ССТ Сошичне (магазин).
с.Качин: Церква, Школа, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Клуб, Сільська рада, ФАП, ССТ Сошичне (магазин), Поштове відділення, ПП Ткачук Р.І., ПП Кисляк С.В., Молитовний будинок, ПП Мишей Р.В. с. Качин,
с.Ставище,
Ківерцівський район
1. ПЛ-0,4кВ КТП-144
9:00-18:00
ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці
ФОП Скарвінко Віра Юліанівна
ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці
вул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький,вул.Залізнична,25-37/непарні/,
вул.Мічуріна,буд.1-30
вул.Медвєвєва,буд.1-30
вул.Воровського,буд.1-71
вул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,буд.1-27
2 ПЛ-0,4кВ КТП-126
9:00-18:00
ПЛ-0,4кВ КТП-126 м.Ківерці
Ківерцівське міське споживче товариство
ПЛ-0,4кВ КТП-126 м.Ківерці
вул.45 років Перемоги
вул.Будівельників
3 ПЛ-0,4кВ КТП-256
9:00-17:00
ПЛ-0,4кВ КТП-256 смт.Олика
ФОП Мисковець Валентина Олександрівна
ПАТ "Державний ощадбанк України"
ФОП Сосницька Олена Вікторівна
ФОП Славіч Микола Миколайови
ФОП Леошко Володимир Євгенович
ФОП Шелепа Зоя Олександрівна
ФОП Літвінчук Жанна Володимирівна
ФОП Поліщук Володимир Євгенович
ФОП Поліщук Володимир Євгенович
ФОП Шевчук Володимир Константинович
ФОП Колошко Євгенія Миколаївна
ФОП Цибульський Андрій Володимирович
ФОП Мацута Сергій Петрович
ФОП Славіч Андрій Миколайович
ФОП Кошинська Галина Павлівна ПЛ-0,4кВ КТП-256 смт.Олика
вул. Замкова, буд. 1,3,5,7,9,11,вул. Незалежності,
4 КТП № 318 10:00-15:00 КТП-318 с. Носовичі КТП-318 с. Носовичі
вул. Польова,
Ковельський район
1. ПЛ-0,4кВ від КТП №706 9:00-17:00 Ковельське РЖКП №2
Вик.комітет Ков.міської ради м.Ковель, вул.Відродження
2. ПЛ-0,4кВ від ТП №522 9:00-17:00 Ф.О. Ворошик В.В.
ТзОВ "Ковельрембуд"
ФОП Клівак Г.О.
Ковельський ринок м.Ковель, вул.Театральна
3. ПЛ-0,4кВ від КТП №66 9:00-17:00 Райкультвідділ Ков.РДА (клуб)
Ковельське Райво (школа)
Ковельське МТМО (ФАП) с.Жмудче
4. ПЛ-0,4кВ від КТП №395 9:00-17:00 с.Облапи
5. ПЛ-0,4кВ від КТП №731 9:00-17:00 МПП "Надія"
ФОП Реган В.Й.
НП ТзОВ"Турія" с.Зелена
Локачинський район
Інформацію не надано.
місто Луцьк
Інформацію не надано.
Луцький район
1. 10:00 – 17:00 ПАТ „Укртелеком”, ПП Мазурець, ПП Хенчель, ПП Максименко, ПП Ільюк О.А, ПП Кіндер В.В, ПП Шикун О.Є, КСП „Боратин”, ПП Кулай О.Б, ж/м Камінський, ПП Момот П.В, ПП Пахомко Л.П, ПП Прохорук О.Б, ТзОВ „Прогрес ЛТД”, ТзОВ „Майтім”, ПП Довгополюк, бар „Чевермет” с. Рованці
2 ПЛ-0,4 кВ Л-1,2 КТП-109 10:00 – 17:00 с. Антонівка
3 ПЛ-10 кВ Л-41-04 від ЛР-90 до к.5 ЗТП-443 (КТП-30, 158, 163, 422, 459, 466, 544, 615, 649, 746, ЗТП-505) 09:00 – 17:00 ФОП Захарчук О.С., ФОП Грушовець Д.М., ФОП Гнатюк Л.О., ФОП Федорчук І.М., ФОП Кріль С.І., ФОП Андрушко А.В.,
С/р с.Підгайці (садок, школа, ФАП, будинок культури), ФОП Чигрин В.М., ФОП Грушовець Н.М., ПАТ "Укртелеком"(АТС), Громадянин Смалько Ю.Й. (50-кв. житловий будинок), ПрАТ „МТС УКРАЇНА”, ТзОВ "Ліхтнер Бетон Україна" с. Підгайці вул. Надстирна, провул. Сонячний, Молодіжна, Шкільна, Нова, Надрічна, Східна, Зелена, Сільська, Вереснева, Симеренка, Бутирська, Дубнівська, 16-60(парні номери), Верхня
Любомльський та Шацький райони
1 ПЛ-10кВ Л 58-04 від ВН-55 9:00 – 17:00
Магазини.
м. Любомль вул.: Залізнична, Володимирська, Машівська, пр. Вишнівський, Масляна
2 ЗТП-359 з ПЛ-10 9:00 – 17:00
Магазини, Школи
с. Заллісся, Пульмо, Вільшанка
Любешівський район
1 ПЛ-0.4 кВ Л-1 від КТП-113 10:00 - 12:30 Автодор (автогаріжі) смт. Любешів вул. Маяковського (частково)
Маневицький район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-256 10:00-17:00 с. Кукли
місто Нововолинськ
1 ТП-104 Т-1, Т-2 09:00-17:00 Поліклініка м.Нововолинськ
15-мікрорайон, 22-34
2 ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 КТП-256 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Тиха, 5-19, 25-39, 2, 4, 32а
Ратнівський район
1 КТП-159 для ремонта обладнання 10:00-16:30 .с Мельники.-Річицькі.
2 пл-10кв.л66-01для перевірки РЗА 11:00:15:00. смт Ратно вул.Заболотівська, Кузьміна, Будівельників, Миру, Набережна, Кайня.Тиха.Центральна.
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ КТП-116 9:00-17:00 Церква с.Уляники с.Уляники, вул. Зелена, Молодіжна
2 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-514 9:00-17:00 с.Уляники, вул.Лісова
3 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-479 9:00-17:00 с.Олександрівка, вул.Дачна
4 ПЛ-0,4 кВ КТП-255 9:00-17:00 МПП "Дельта" (магазин в.Виговська) м.Рожище, вул.Польова, Виговського, Гранична(непарні), Толстого, Шведа
5 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-477 9:00-17:00 м.Рожище, вул. Курбаса
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-94 9:00-17:00 м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄп м.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, Гагаріна
7 ПЛ-0,4 кВ КТП-50 9:00-17:00 с.Незвір с.Незвір
8 ПЛ-0,4 кВ КТП-49 9:00-17:00 Бригада №1, церква
9 ПЛ-0,4 кВ КТП-180 9:00-17:00 магазин с.Доросині, вул.Молодіжна, Троцюка
10 ПЛ-0,4 кВ КТП-266 9:00-17:00 ФАП, церква, магазини, клуб, шкільна їдальня с.Тристень, вул.Незалежності, Воробйова, Шевченка, Озерна, Шкільна
11 ПЛ-0,4 кВ КТП-12 9:00-17:00 с.Залісці, вул.Високе поле, Жданова, Молодіжна, Л.Українки
12 ПЛ-0,4 кВ від КТП-23 9:00-17:00 с.Козин магазин, торговий кіоск, СКЗ-21 с.Козин, вул.Ковельська
13 ПЛ-0,4 кВ від КТП-176 9:00-17:00 с.Яблунівка с.Яблунівка
14 ПЛ-0,4 кВ від КТП-354 9:00-17:00 с.Ясенівка поштове відділення, торговий кіоск, сільська рада, магазин, ФАП, АТС с.Ясенівка, вул.Новосадів, Сонячна, Шкільна, Волі
15 ПЛ-10 кВ Л43-02 9:00-17:00 с.Духче, с.Берегове с.Духче, с.Берегове
16 ПЛ-10 кВ Л71-01 9:00-17:00 с.Бортяхівка, с.Тихотин, с.Переспа с.Бортяхівка, с.Тихотин, с.Переспа
Старовижівський район
1 ПЛ-0.4 Л-2 ЩТП-196. 10:00-17:00 с.Дубечно вул.Костючика
2 ПЛ-10Л-27-08 від ЛР-40 10:00-17:00 с.Чевель. Текля.Глухи
Турійський район
1
11:00-13:00
с. Ловище
2
10:00-16:00 ТРСТ- магазин, церква, ФГ «Поліський колос»- бригада с. Клевецьк
3 ПЛ-10 кВ Л-61-05 від
ЛР-43 до ЛР - 40
КТП-254
КТП-244
КТП-209
КТП-231
10:00-17:00
ФОП Літвінович – вагава, ЖКП – водокачка,тер центр- адмінприміщення, гараж, ДЕП 866 – дільниця, Турійська РДА-гараж, церква, ТРСТ- Оленка, адмінприміщення, гастроном, ФОП Мельничук Г.С.- магазин, ТЗОВ «Аміла», ФОП Білішук М.Ф., Грисюк С.С – столярний цех, ПП «Європацукор», ДП «Трійське лісове господарство» смт. Турійськ вул.Привокзальна, Першотравнева, Шкільна
4 ПЛ-0,4 кВ
КТП-177
10:00-16:30 ГРП с.Н.Двір
5 ПЛ-0,4 кВ
ЩТП-118 Л-2
11:00-13:00
с.Городилець
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Після укусу щура волинянин захворів на смертельну хворобу
Сьогодні, 19:23
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 13 серпня
Сьогодні, 19:00
У ДТП постраждала луцька журналістка
Сьогодні, 18:34