Із квітковим килимом та освяченням дзвонів: під Луцьком віряни УПЦ (МП) молилися в новому храмі

Нафанаїл очолив божественну літургію у Свято-Миколаївському храмі, який нині будується.



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Повідомляють, архіпастирю співслужили настоятель Свято-Покровського храму Луцька архімандрит Афанасій (Герман), завідувач канцелярією єпархії архімандрит Паїсій (Хомич), настоятель Свято-Миколаївського храму протоієрей Валентин Марчук та клірик ієромонах Ілля (Вишневський).



Богослужіння відбувалося не у тимчасовому приміщенні, як зазвичай, а в у стінах майбутньої церкви, яка уже зведена та прикрашена куполом і хрестом. Перед Літургією єпископ Волинський і Луцький Нафанаїл благословив заснування нового храму із закладанням освяченої капсули.



Зазначають, майбутній храм був вщент переповнений вірянами, а окрасою відправи Божественної Літургії став спів місцевого хору під керівництвом Олени Марчук. Багато прихожан цього дня приступили до Святих Таїнств Сповіді та Причастя. Після літургії єпископ Волинський і Луцький Нафанаїл звернувся до вірних із архіпастирським словом проповіді, а також привітав кліриків і громаду Свято-Миколаївської церкви із храмовим відпустом.



З благословення Предстоятеля Української Православної Церкви Митрополита Київського і всієї України Онуфрія, єпископ Волинський і Луцький Нафанаїл, вручив ієромонаху Іллі (Вишневському) орден святого преподобного Іллі Муромця Печерського, а старості храму Федору Морозу – орден святителя Миколая.



Також владика вручив благословенні грамоти Волинської єпархії будівничим та активним парафіянам храму, а також місцевому хору. Церковну відзнаку – хрест із прикрасами – отримав у подарунок від волинського архіпастиря протоієрей Валентин Марчук.



Наприкінці Богослужіння єпископ Нафанаїл освятив 7 дзвонів для майбутнього храму.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 11 серпня, у селі Омеляник єпископ Волинський і Луцькийочолив божественну літургію у Свято-Миколаївському храмі, який нині будується.Про це інформує Православна Волинь Повідомляють, архіпастирю співслужили настоятель Свято-Покровського храму Луцька архімандрит, завідувач канцелярією єпархії архімандрит, настоятель Свято-Миколаївського храму протоієрейта клірик ієромонахБогослужіння відбувалося не у тимчасовому приміщенні, як зазвичай, а в у стінах майбутньої церкви, яка уже зведена та прикрашена куполом і хрестом. Перед Літургією єпископ Волинський і Луцький Нафанаїл благословив заснування нового храму із закладанням освяченої капсули.Зазначають, майбутній храм був вщент переповнений вірянами, а окрасою відправи Божественної Літургії став спів місцевого хору під керівництвом. Багато прихожан цього дня приступили до Святих Таїнств Сповіді та Причастя. Після літургії єпископ Волинський і Луцький Нафанаїл звернувся до вірних із архіпастирським словом проповіді, а також привітав кліриків і громаду Свято-Миколаївської церкви із храмовим відпустом.З благословення Предстоятеля Української Православної Церкви Митрополита Київського і всієї України, єпископ Волинський і Луцький Нафанаїл, вручив ієромонаху Іллі (Вишневському) орден святого преподобного Іллі Муромця Печерського, а старості храму– орден святителя Миколая.Також владика вручив благословенні грамоти Волинської єпархії будівничим та активним парафіянам храму, а також місцевому хору. Церковну відзнаку – хрест із прикрасами – отримав у подарунок від волинського архіпастиря протоієрей Валентин Марчук.Наприкінці Богослужіння єпископ Нафанаїл освятив 7 дзвонів для майбутнього храму.

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