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Із квітковим килимом та освяченням дзвонів: під Луцьком віряни УПЦ (МП) молилися в новому храмі

Із квітковим килимом та освяченням дзвонів: під Луцьком віряни УПЦ (МП) молилися в новому храмі
Учора, 11 серпня, у селі Омеляник єпископ Волинський і Луцький Нафанаїл очолив божественну літургію у Свято-Миколаївському храмі, який нині будується.

Про це інформує Православна Волинь.

Повідомляють, архіпастирю співслужили настоятель Свято-Покровського храму Луцька архімандрит Афанасій (Герман), завідувач канцелярією єпархії архімандрит Паїсій (Хомич), настоятель Свято-Миколаївського храму протоієрей Валентин Марчук та клірик ієромонах Ілля (Вишневський).

Богослужіння відбувалося не у тимчасовому приміщенні, як зазвичай, а в у стінах майбутньої церкви, яка уже зведена та прикрашена куполом і хрестом. Перед Літургією єпископ Волинський і Луцький Нафанаїл благословив заснування нового храму із закладанням освяченої капсули.

Зазначають, майбутній храм був вщент переповнений вірянами, а окрасою відправи Божественної Літургії став спів місцевого хору під керівництвом Олени Марчук. Багато прихожан цього дня приступили до Святих Таїнств Сповіді та Причастя. Після літургії єпископ Волинський і Луцький Нафанаїл звернувся до вірних із архіпастирським словом проповіді, а також привітав кліриків і громаду Свято-Миколаївської церкви із храмовим відпустом.

З благословення Предстоятеля Української Православної Церкви Митрополита Київського і всієї України Онуфрія, єпископ Волинський і Луцький Нафанаїл, вручив ієромонаху Іллі (Вишневському) орден святого преподобного Іллі Муромця Печерського, а старості храму Федору Морозу – орден святителя Миколая.

Також владика вручив благословенні грамоти Волинської єпархії будівничим та активним парафіянам храму, а також місцевому хору. Церковну відзнаку – хрест із прикрасами – отримав у подарунок від волинського архіпастиря протоієрей Валентин Марчук.

Наприкінці Богослужіння єпископ Нафанаїл освятив 7 дзвонів для майбутнього храму.

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Теги: Віряни, УПЦ (МП), новий храм, Нафанаїл
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