Волинський суддя, який брав хабарі сіном та полуницею, хоче поновитись на роботі





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Брав хабарі сіном, полуницями і побутовою технікою, а тепер хоче повернутися на роботу. Колишній голова Ківерцівського районного суду Іван Підгорний, якого вже двічі засудили за одержання неправомірної вигоди, подав позов про скасування наказу про звільнення. Окрім того, екс-служитель Феміди вимагає компенсувати йому суддівську винагороду, матеріальну і моральну шкоду розміром в півтора мільйона гривень.



Раніше «Сила правди» писала про те, що Верховний Суд України скасував ухвалу Рівненського апеляційного суду щодо Івана Підгорного, якою приведено в дію вирок Млинівського районного суду (5 років позбавлення волі з конфіскацією майна), і повернув справу на новий розгляд. Вже третій за рахунком.



Це відбулося у березні 2019 року. Через кілька днів після оголошення рішення Іван Підгорний подав до Волинського окружного адміністративного суду позов про поновлення на роботі і компенсацію виплат.



«Підгорний Іван Іванович звернувся з позовом до Ківерцівського районного суду Волинської області, Територіального управління Державної судової адміністрації України у Волинській області про скасування наказу №09/02-04 від 17.03.2017 року, поновлення на посаді судді Ківерцівського районного суду, стягнення суддівської винагороди з 16.03.2017 року по даний час в розмірі 1 300 708 грн., матеріальної допомоги за 2017-2018 роки в розмірі 57 630 грн. та моральної шкоди в сумі 200 000 грн.



При цьому зазначає, що йому було припинено з 17.03.2017 року виплату суддівської винагороди, посадового окладу, та щомісячної доплати за вислугу років в розмірі 80% посадового окладу судді. Підставою для видання цього наказу було набрання законної сили обвинувального вироку Млинівського районного суду на підставі ухвали апеляційного суду Рівненської області від 16.03.2017 року», – йдеться в описовій частині рішення.



Однак Волинський окружний адмінсуд під головуванням судді Сергія Костюкевича відмовив колезі:



«Як встановлено судом в постанові Верховного Суду від 05.03.2019 року Підгорний Іван Іванович не виправдовувався у вчиненні злочину і кримінальне провадження відносно нього не закривалося, вирок Млинівського районного суду від 25.04.2016 року є чинним, однак не набрав законної сили, а кримінальна справа направлена до апеляційної інстанції на новий розгляд»



Це не задовольнило Івана Підгорного, тож він подав апеляційну скаргу. 31 липня Восьмий апеляційний адміністративний суд у Львові хоч і скасував рішення волинських колег, проте зобов'язав їх постановити нове, яким у задоволенні позову Івану Підгорному все ж відмовити, однак уже без процесуальних порушень.



Нагадаємо, у 2017 році Іван Підгорний вже намагався поновитися на роботі але тоді йому не вистачило сміливості відстоювати свою правоту і він просто втік з залу суду.



До слова, справа Підгорного вже повернулась в апеляційну інстанцію, але через неможливість сформувати колегію, де б не були задіяні судді, котрі раніше її розглядали, Апеляційний суд Рівненської області звернувся до Касаційного кримінального суду щодо зміни підсудності. Відтак, кримінальне провадження «помандрувало» до Тернополя. Розгляд справи заплановано на 29 серпня в Тернопільському апеляційному суді під головуванням Ірини Лекан.



Нагадаємо, суддю Ківерцівського районного суду затримали на одержанні неправомірної вигоди від осіб, справи, яких він мав розглядати, ще у 2010 році.

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