З початку року на Волині горе-батьки виплатили майже 52 мільйони гривень





Про це повідомляє прес-служба юстиції Волині.



Так, працівники органів державної виконавчої служби Волинської області стягнули 51 832 849 гривень мільйонів аліментів з початку 2019 року.



"Працюємо задля захисту прав наших маленьких громадян", - повідомляють в юстиції.





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