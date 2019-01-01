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З початку року на Волині горе-батьки виплатили майже 52 мільйони гривень

З початку року на Волині горе-батьки виплатили майже 52 мільйони гривень
З початку року на Волині неплатники аліментів виплатили понад 52 мільйони гривень.

Про це повідомляє прес-служба юстиції Волині.

Так, працівники органів державної виконавчої служби Волинської області стягнули 51 832 849 гривень мільйонів аліментів з початку 2019 року.

"Працюємо задля захисту прав наших маленьких громадян", - повідомляють в юстиції.
З початку року на Волині горе-батьки виплатили майже 52 мільйони гривень


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Теги: аліменти, за пів року, волиняни, неплатники аліментів
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