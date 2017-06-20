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Шахраї «розвели» волинянку на гроші

Шахраї «розвели» волинянку на гроші
9-го серпня довірлива 23-річна мешканка Володимир-Волинського району перерахувала свої гроші шахраям.

Так, дівчина знайшла на сторінці в мережі Instagram стіл для манікюру і вирішила його замовити. "Продавці" попросили скинути 1746 гривень на картку, - пише Буг.

Після перерахунку коштів дівчина виявила, що спільнота в мережі заблокована. Товар, за який заплатила, вона так і не отримала.

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Теги: шахраї, гроші, Волинь
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