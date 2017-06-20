Шахраї «розвели» волинянку на гроші
Сьогодні, 14:35
9-го серпня довірлива 23-річна мешканка Володимир-Волинського району перерахувала свої гроші шахраям.
Так, дівчина знайшла на сторінці в мережі Instagram стіл для манікюру і вирішила його замовити. "Продавці" попросили скинути 1746 гривень на картку, - пише Буг.
Після перерахунку коштів дівчина виявила, що спільнота в мережі заблокована. Товар, за який заплатила, вона так і не отримала.
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Так, дівчина знайшла на сторінці в мережі Instagram стіл для манікюру і вирішила його замовити. "Продавці" попросили скинути 1746 гривень на картку, - пише Буг.
Після перерахунку коштів дівчина виявила, що спільнота в мережі заблокована. Товар, за який заплатила, вона так і не отримала.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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