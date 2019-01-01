Взяв телефон подзвонити і зник: на Волині злодій обікрав чоловіка





Про це пише



Інцидент трапився 9 серпня, близько 15:00.



Як повідомили виданню у Володимир-Волинському відділі поліції, 30-річний заявник, мешканець міста, розпивав спиртні напої з двома невідомими чоловіками.



Один з чоловіків попросив скористатися мобільним телефоном заявника, оскільки йому потрібно було терміново кудись зателефонувати. Він вийшов з телефоном з закладу і вже не повернувся.



Сума заподіяних збитків становить 1500 гривень.

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