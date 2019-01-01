Стало відомо, коли завершать ремонт перехрестя вулиць Ківерцівської і Карпенка-Карого





Про це повідомив Ігор Поліщук на сторінці у Facebook.



Так, до кінця тижня перехрестя буде відкрито.



"Завершено вкладання нижнього, вирівнюючого шару асфальту на Ківерцівському перехресті. Підрядник завершує вкладання бордюрного каміню та допрацьовує дрбіні нюанси. До кінця тижня перехрестя буде відкрито", - зауважує депутат.



Також він додає, верхній шар асфальту вкладуть в другій половині жовтня після моніторингу просідання нижнього шару. Таке просідання можливе у зв'язку з повною перекладкою комунікацій та значним об'ємом земляних робіт.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на перехресті вулиць Ківерцівська та Карпенка-Карого ремонтні роботи підходять до завершального етапу.Про це повідомив радник міського голови на сторінці у Facebook.Так, до кінця тижня перехрестя буде відкрито."Завершено вкладання нижнього, вирівнюючого шару асфальту на Ківерцівському перехресті. Підрядник завершує вкладання бордюрного каміню та допрацьовує дрбіні нюанси. До кінця тижня перехрестя буде відкрито", - зауважує депутат.Також він додає, верхній шар асфальту вкладуть в другій половині жовтня після моніторингу просідання нижнього шару. Таке просідання можливе у зв'язку з повною перекладкою комунікацій та значним об'ємом земляних робіт.

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