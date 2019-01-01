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Стало відомо, коли завершать ремонт перехрестя вулиць Ківерцівської і Карпенка-Карого

Стало відомо, коли завершать ремонт перехрестя вулиць Ківерцівської і Карпенка-Карого
У Луцьку на перехресті вулиць Ківерцівська та Карпенка-Карого ремонтні роботи підходять до завершального етапу.

Про це повідомив радник міського голови Ігор Поліщук на сторінці у Facebook.

Так, до кінця тижня перехрестя буде відкрито.

"Завершено вкладання нижнього, вирівнюючого шару асфальту на Ківерцівському перехресті. Підрядник завершує вкладання бордюрного каміню та допрацьовує дрбіні нюанси. До кінця тижня перехрестя буде відкрито", - зауважує депутат.

Також він додає, верхній шар асфальту вкладуть в другій половині жовтня після моніторингу просідання нижнього шару. Таке просідання можливе у зв'язку з повною перекладкою комунікацій та значним об'ємом земляних робіт.

Стало відомо, коли завершать ремонт перехрестя вулиць Ківерцівської і Карпенка-Карого
Стало відомо, коли завершать ремонт перехрестя вулиць Ківерцівської і Карпенка-Карого

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Теги: Ківерцівське перехрестя, ремонт, Луцькрада
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