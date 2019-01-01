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У Луцьку – аварія за участю двох легковиків. ФОТО

У Луцьку – аварія за участю двох легковиків. ФОТО
У Луцьку на вулиці Архітектора Метельницького сталася ДТП за участю автомобілів Subaru та Hyundai.

Аварія трапилася в обідню пору сьогодні, 12 серпня. Про це 12 каналу повідомили очевидці.

За їх словами, Hyundai виїжджав з повороту й не надав переваги у русі для Subaru, в результаті чого відбулося зіткнення.

Ніхто не постраждав, автомобілі отримали механічні ушкодження.

На місці працювала патрульна поліція.

У Луцьку – аварія за участю двох легковиків. ФОТО
У Луцьку – аварія за участю двох легковиків. ФОТО
У Луцьку – аварія за участю двох легковиків. ФОТО
У Луцьку – аварія за участю двох легковиків. ФОТО

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Теги: Луцьк, аварія, зіткнення
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