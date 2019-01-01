У Луцьку – аварія за участю двох легковиків. ФОТО





Аварія трапилася в обідню пору сьогодні, 12 серпня. Про це



За їх словами, Hyundai виїжджав з повороту й не надав переваги у русі для Subaru, в результаті чого відбулося зіткнення.



Ніхто не постраждав, автомобілі отримали механічні ушкодження.



На місці працювала патрульна поліція.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Архітектора Метельницького сталася ДТП за участю автомобілів Subaru та Hyundai.Аварія трапилася в обідню пору сьогодні, 12 серпня. Про це 12 каналу повідомили очевидці.За їх словами, Hyundai виїжджав з повороту й не надав переваги у русі для Subaru, в результаті чого відбулося зіткнення.Ніхто не постраждав, автомобілі отримали механічні ушкодження.На місці працювала патрульна поліція.

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