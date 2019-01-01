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У Луцьку спіймали двох неповнолітніх із наркотичними речовинами

У Луцьку спіймали двох неповнолітніх із наркотичними речовинами
У Луцьку на вулиці Кравчука патруль нацгвардійців у дворі багатоповерхівки затримав трьох осіб, що поводилися підозріло.

Інцидент трапився вчора, 11 серпня, - повідомляє Військова частина Національної гвардії України міста Луцьк.

Так, в ході бесіди з’ясувалося, що двоє осіб – неповнолітні, 2002 та 2003 року народження.

Зазначають, під час поверхневого огляду у них виявили по 5 грамів речовини рослинного походження, ззовні схожої на «Канабіс». Її громадяни намагалися сховати в коробках з-під сірників.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу та батьків неповнолітніх.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: неповнолітні, Луцьк, нацгвардійці
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Коментарі 1
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Таких можна пачками збирати у сквері поруч з готелем Профспілковий зранку і ввечері.
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