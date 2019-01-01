У Луцьку спіймали двох неповнолітніх із наркотичними речовинами





Інцидент трапився вчора, 11 серпня, - повідомляє Військова частина



Так, в ході бесіди з’ясувалося, що двоє осіб – неповнолітні, 2002 та 2003 року народження.



Зазначають, під час поверхневого огляду у них виявили по 5 грамів речовини рослинного походження, ззовні схожої на «Канабіс». Її громадяни намагалися сховати в коробках з-під сірників.



На місце події викликали слідчо-оперативну групу та батьків неповнолітніх.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Кравчука патруль нацгвардійців у дворі багатоповерхівки затримав трьох осіб, що поводилися підозріло.Інцидент трапився вчора, 11 серпня, - повідомляє Військова частина Національної гвардії України міста Луцьк Так, в ході бесіди з’ясувалося, що двоє осіб – неповнолітні, 2002 та 2003 року народження.Зазначають, під час поверхневого огляду у них виявили по 5 грамів речовини рослинного походження, ззовні схожої на «Канабіс». Її громадяни намагалися сховати в коробках з-під сірників.На місце події викликали слідчо-оперативну групу та батьків неповнолітніх.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію