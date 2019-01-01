У Луцьку спіймали двох неповнолітніх із наркотичними речовинами
Сьогодні, 15:43
У Луцьку на вулиці Кравчука патруль нацгвардійців у дворі багатоповерхівки затримав трьох осіб, що поводилися підозріло.
Інцидент трапився вчора, 11 серпня, - повідомляє Військова частина Національної гвардії України міста Луцьк.
Так, в ході бесіди з’ясувалося, що двоє осіб – неповнолітні, 2002 та 2003 року народження.
Зазначають, під час поверхневого огляду у них виявили по 5 грамів речовини рослинного походження, ззовні схожої на «Канабіс». Її громадяни намагалися сховати в коробках з-під сірників.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу та батьків неповнолітніх.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Інцидент трапився вчора, 11 серпня, - повідомляє Військова частина Національної гвардії України міста Луцьк.
Так, в ході бесіди з’ясувалося, що двоє осіб – неповнолітні, 2002 та 2003 року народження.
Зазначають, під час поверхневого огляду у них виявили по 5 грамів речовини рослинного походження, ззовні схожої на «Канабіс». Її громадяни намагалися сховати в коробках з-під сірників.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу та батьків неповнолітніх.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
Таких можна пачками збирати у сквері поруч з готелем Профспілковий зранку і ввечері.
Останні новини
Резонансна аварія у Харкові: Зайцева перебувала під дією препаратів із наркотичним ефектом
Сьогодні, 15:51
У Луцьку спіймали двох неповнолітніх із наркотичними речовинами
Сьогодні, 15:43
Зеленський доручив змінити голову СБУ у Волинській області
Сьогодні, 15:36
У Луцьку – аварія за участю двох легковиків. ФОТО
Сьогодні, 15:28