У Володимирі горів приватний будинок та гараж. ФОТО. ВІДЕО





Пожежа сталася сьогодні, 12 серпня, приблизно о 15-ї години, - пише



Так, на місці працюють три машини ДПРЧ 7, пожежна машина КХП. Також, розповідають працівники ДСНС, чекають на пожежну машину військових.



Про причину займання наразі нічого не відомо.









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