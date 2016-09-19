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У Володимирі горів приватний будинок та гараж. ФОТО. ВІДЕО

У Володимирі горів приватний будинок та гараж. ФОТО. ВІДЕО
У Володимирі-Волинському на вулиці Олени Хохол горів приватний будинок та гараж.

Пожежа сталася сьогодні, 12 серпня, приблизно о 15-ї години, - пише Буг.

Так, на місці працюють три машини ДПРЧ 7, пожежна машина КХП. Також, розповідають працівники ДСНС, чекають на пожежну машину військових.

Про причину займання наразі нічого не відомо.



У Володимирі горів приватний будинок та гараж. ФОТО. ВІДЕО
У Володимирі горів приватний будинок та гараж. ФОТО. ВІДЕО
У Володимирі горів приватний будинок та гараж. ФОТО. ВІДЕО
У Володимирі горів приватний будинок та гараж. ФОТО. ВІДЕО
У Володимирі горів приватний будинок та гараж. ФОТО. ВІДЕО
У Володимирі горів приватний будинок та гараж. ФОТО. ВІДЕО
У Володимирі горів приватний будинок та гараж. ФОТО. ВІДЕО
У Володимирі горів приватний будинок та гараж. ФОТО. ВІДЕО
У Володимирі горів приватний будинок та гараж. ФОТО. ВІДЕО

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Теги: пожежа, Володимир, приватний будинок
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