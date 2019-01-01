У замку Любарта відбудеться вже традиційний фестиваль «Art Jazz 2019»

У луцькому замку відбудеться міжнародний джазовий фестиваль «Art Jazz 2019».Наприкінці літа міжнародний фестиваль «Art Jazz 2019» традиційно стане гостинним місцем зустрічі митців та людей, які люблять хорошу музику та звикли бачити життя в яскравих кольорах. Цього року Фестиваль, як один з наймасштабніших культурних заходів Волині, підготував особливий мікс стилів джазу, країн та виконавців, що збуджують уяву та не дають спокійно спати прихильникам джазу.Цьогорічна джазова програма в Луцьку подарує гостям фестивалю незабутню феєрію якісної музики від майстрів імпровізації з України, Польщі, Білорусі, Данії, Ізраїлю та США.Хедлайнери фестивалю: 30 серпня - Легендарний Рей Браун молодший (Ray Brown Jr.). Рей народився в Нью-Йорку і виріс в Лос-Анджелесі. В домі його батьків – Елли Фітцджеральд (Ella Fitzgerald) та Рея Брауна старшого (Ray Brown Sr.) – часто гостювали Луї Армстронг (Louis Armstrong), Френк Сінатра (Frank Sinatra) і Нат Кінг Коул (Nat King Cole).31 серпня - Грегорі Бойд (Gregory Boyd). Бойд наклав звук карибських барабанів на рок-музику і фанк Нового Орлеана. Так з'явився його унікальний впізнаваний стиль. Його музику називають сильною та душевною, а його унікальну манеру виконання -«карибським блюзом». Об'єднуючи фанк, соул, блюз і магічні стілпани, ця музика щоразу відкриває дедалі нові межі неосяжного джазу.Музична подія відбудеться в Луцькому замку 30-31 серпня. Розпочинаметься захід о 19:00.Квитки можна придбати на сайт kasa.in.ua, за телефоном 097 0000 754 або в представництвах каси в місті Луцьку. До дня фестивалю вартість вхідного квитка на один день лише 100 грн. В день фестивалю вхід – 150 грн.Організатори дбають над розвитком культурних смаків тому зробили вхід для дітей до 14 років безкоштовним! Також частину квитків передадуть для організацій ветеранів АТО.Програма фестивалю:19:00-19:15 Початок фестивалю19:20-20:20 Nathan Williams & Lay D Funk (Польща-США)20:30-21:30 Natalia Lebedeva Trio feat Laura Marti -- "Waves"21:40-22:40 RAY BROWN JR19:00-19:40 Minimal Groove Band19:50-20:30 Vibe Trio20:40-21:30 Konstantin Kolesnichenko QUARTET21:40-22:40 Gregory Boyd