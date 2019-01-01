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Лучанам показали особливості електомобіля Nissan Leaf*

Лучанам показали особливості електомобіля Nissan Leaf*
Nissan Leaf вважають першим масовим електромобілем у світі. Про особливості його роботи розповіли у новому відеоблозі компанії WEST AUTO HUB.

Менеджер з продажу автомобілів Артем Балецький проїхав містом та на власному досвіді перевірив усі нюанси роботи електромобіля.

«Ще кілька років тому електромобілі на українських дорогах були чимось екзотичним. Але зараз їхня кількість зросла удвічі. Чому? Нульове розмитнення, економність та екологічність», - розповідає ведучий.

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Теги: WEST AUTO HUB, Луцьк, Nissan Leaf
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