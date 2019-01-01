Лучанам показали особливості електомобіля Nissan Leaf*

Nissan Leaf вважають першим масовим електромобілем у світі. Про особливості його роботи розповіли у новому відеоблозі компанії



Менеджер з продажу автомобілів Артем Балецький проїхав містом та на власному досвіді перевірив усі нюанси роботи електромобіля.



«Ще кілька років тому електромобілі на українських дорогах були чимось екзотичним. Але зараз їхня кількість зросла удвічі. Чому? Нульове розмитнення, економність та екологічність», - розповідає ведучий.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. вважають першим масовим електромобілем у світі. Про особливості його роботи розповіли у новому відеоблозі компанії WEST AUTO HUB Менеджер з продажу автомобілівпроїхав містом та на власному досвіді перевірив усі нюанси роботи електромобіля.«Ще кілька років тому електромобілі на українських дорогах були чимось екзотичним. Але зараз їхня кількість зросла удвічі. Чому? Нульове розмитнення, економність та екологічність», - розповідає ведучий.Більше дивіться у відео

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