Джамала виступить у Луцьку з новою програмою «10»





Що треба знати про Джамалу перед її виступом у Луцьку:



Десять років на сцені. У 2009 році на міжнародному конкурсі "Нова хвиля" народилася нова музична зірка на ім'я Джамала. Її харизма, голос, сценічна майстерність і незаперечний талант вразили всіх. Здавалося, що їй однаково легко даються найрізноманітніші стилі музики: від українського фолку до класичного джазу. Прекрасна музика, дивовижний вокал Джамали і першокласне візуальне шоу – це всього-лише мала частина того, що чекає фанатів співачки на її ювілейному концерті.



Не можна уявити сучасний український шоу-бізнес без Джамали. Вона була однією з перших, хто в пошуках натхнення звернувся до національних мотивів – естрадна класика в її творчості тісно сплітається з фольклорними піснями. Народна артистка України та переможниця пісенного конкурсу "Євробачення" постійно на слуху у мільйонів українців, так що привітати її з десятирічним ювілеєм збереться повний зал драмтеатру.



Нова програма: щоб разом з шанувальниками відзначити десятиліття творчої діяльності, Джамала підготувала нову концертну програму. Всі кращі, знакові та улюблені пісні з усіх альбомів зібрали воєдино, щоб розповісти історію прекрасної жінки про любов до музики. Лірична "Заплуталась", епічна "1944" про депортацію кримських татар, життєстверджуюча You're Made of Love та багато інших хітів.



Дата: 22.11.2019 о 19:00

Місце: Драмтеатр ім. Т. Шевченка



Детальніше про подію тут:



Квитки:



- Каса #TikhonovAgency: Бар П'ятниця (м. Луцьк, проспект Волі, 17)

- https://lutsk.karabas.com/ua/dzhamala/order/

- https://kasa.in.ua/ua/luck/concert/dzamala-u-lucku

- Каса кінотеатру «MULTIPLEX» у РЦ "Промінь" (м. Луцьк, проспект Президента Грушевського, 2)

- Каса драмтеатру (м. Луцьк, Театральний майдан, 2)



Дізнатися про деталі завжди можна за телефонами агенції:



+380 66 555 79 86

+380 97 376 85 93



Організатори події: івент-агенція "Tikhonov сoncert and event agency".



Інформаційні партнери події: Інформаційне агентство ВолиньPost, Волинь Online, Волинські Новини, Волинська Правда, Конкурент, Таблоїд Волині, Район.Луцьк, Волинська Правда, Бізнес.Район, Перший, СіД FM, Лу Радіо, Наш Луцьк Life, NLL PROMO GROUP.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Україна любить Джамалу – і справа не в тому, що вона брала участь в "Євробаченні", гідно представила нашу країну на сцені міжнародного конкурсу і повернулася з перемогою. Це лише один з етапів її творчості, який ми запам'ятаємо завдяки пісні "1944". Народна артистка заслужила любов неймовірним голосом, щирістю та емоційністю, яким позаздрять більшість її колег по сцені. 22 листопада Jamala виступить в Драмтеатрі зі святковою програмою кращих пісень за час творчої діяльності.Що треба знати про Джамалу перед її виступом у Луцьку:Десять років на сцені. У 2009 році на міжнародному конкурсі "Нова хвиля" народилася нова музична зірка на ім'я Джамала. Її харизма, голос, сценічна майстерність і незаперечний талант вразили всіх. Здавалося, що їй однаково легко даються найрізноманітніші стилі музики: від українського фолку до класичного джазу. Прекрасна музика, дивовижний вокал Джамали і першокласне візуальне шоу – це всього-лише мала частина того, що чекає фанатів співачки на її ювілейному концерті.Не можна уявити сучасний український шоу-бізнес без Джамали. Вона була однією з перших, хто в пошуках натхнення звернувся до національних мотивів – естрадна класика в її творчості тісно сплітається з фольклорними піснями. Народна артистка України та переможниця пісенного конкурсу "Євробачення" постійно на слуху у мільйонів українців, так що привітати її з десятирічним ювілеєм збереться повний зал драмтеатру.Нова програма: щоб разом з шанувальниками відзначити десятиліття творчої діяльності, Джамала підготувала нову концертну програму. Всі кращі, знакові та улюблені пісні з усіх альбомів зібрали воєдино, щоб розповісти історію прекрасної жінки про любов до музики. Лірична "Заплуталась", епічна "1944" про депортацію кримських татар, життєстверджуюча You're Made of Love та багато інших хітів.Дата: 22.11.2019 о 19:00Місце: Драмтеатр ім. Т. ШевченкаДетальніше про подію тут: https://www.facebook.com/events/2174947736150529/ Квитки:- Каса #TikhonovAgency: Бар П'ятниця (м. Луцьк, проспект Волі, 17)- Каса кінотеатру «MULTIPLEX» у РЦ "Промінь" (м. Луцьк, проспект Президента Грушевського, 2)- Каса драмтеатру (м. Луцьк, Театральний майдан, 2)Дізнатися про деталі завжди можна за телефонами агенції:Організатори події: івент-агенція "Tikhonov сoncert and event agency".Інформаційні партнери події:, Волинь Online, Волинські Новини, Волинська Правда, Конкурент, Таблоїд Волині, Район.Луцьк, Волинська Правда, Бізнес.Район, Перший, СіД FM, Лу Радіо, Наш Луцьк Life, NLL PROMO GROUP.

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