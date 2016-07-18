4 роки без Ігоря Єремеєва: у його рідному селі влаштували турнір пам’яті. ФОТО

Ігоря Єремеєва. 12 серпня 2015-го його життя трагічно обірвалося, та він нікуди не зникає з пам’яті земляків. Друзі й колеги продовжують його добрі справи.



Чи не найбільше це відчувається в Острожці – рідному селі Ігоря Мироновича: розвивається перейменований на його честь ліцей. А ще там започаткували щорічний турнір з міні-футболу пам’яті видатного земляка, повідомляє



Цьогоріч змагання проводили 10 та 11 серпня: першого дня грали діти, другого – команди дорослих.



10 серпня за перемогу змагалися 7 команд, гравцями яких були діти до 14 років. Перше місце зайняла команда з Острожця, друге – з Ярославичів, третє – з Бокійми. Також під час змагань обрали найкращого гравця, воротаря та нападника.







“Вперше за чотири роки ми зробили дитячий турнір, в якому взяли участь сім команд. А взагалі влаштовуємо такі змагання четвертий рік поспіль”, – пояснив Олександр Гордійчук, який був особистим водієм Ігоря Мироновича.



Олександр Гордійчук



Основні матчі відбувалися 11 серпня. Саме цього дня в Острожець приїхали гравці 15 команд, аби поборотися за прехідний кубок Ігоря Єремеєва.



Турнір зібрав чимало людей не лише з Острожця й навколишніх сіл: приїхали рідні, друзі та колеги Ігоря Мироновича.







“Цей турнір є традицією. Футбол – це спорт, ми намагаємось зробити все максимально комфортно для людей, які приїжджають і змагатися, і вболівати. Сьогодні дуже багато людей та дітей, це хороше дійство для села. Так ми шануємо пам’ять про мого брата, про Ігоря Мироновича”, – сказав Євген Єремеєв.



Євген Єремеєв



Організатори подбали не лише про спортсменів: вболівальників пригощали морозивом, напоями й смаколиками. Місцеві колективи розважали присутніх цікавими художніми номерами.



У селі про Ігоря Мироновича лише приємні спогади:



“Він для мене був не тільки односельчанином та керівником, а й людиною, з якої варто брати приклад. Він завжди говорив дуже мудрі речі. Його батька в селі пам’ятають не менше, бо він також завжди опікувався Острожцем, дуже багато селян працюють в компанії “Континіум”. Їхню сім’ю пам’ятають, як порядних та чесних людей”, – поділилася генеральна директорка Групи компаній «Євротон» Ярослава Острожчук.



Ярослава Острожчук



Переможцем турніру стала команда “Кемаз-Агро” з Острожця. “Срібло” дісталося гравцям з села Залав’я, а “бронза” – аматорам з Перемилівки. Також визначили найкращого гравця, нападника та воротаря. Вони, а також команди-призери отримали грошові подарунки.



“Це в нас унікальний турнір, тому що він іменний, присвячений нашому земляку, патріоту і взагалі чудовій людині – Ігорю Єремеєву. З кожним роком турнір набирає все більших обертів, приходить чимало нових людей. Через це ми робимо більше локацій, більше художніх номерів. Багато людей приходять, щоб вшанувати пам’ять про Ігоря Мироновича та гарно провести час. Ігор Миронович дуже багато зробив не тільки для села, а й для кожного особисто, бо з чим би до нього не звернулись він завжди допомагав”, – розповів голова Острожецької ОТГ Тарас Гордійчук.



Тарас Гордійчук



Тим часом є ще одне місце, де з особливим трепетом згадують Ігоря Мироновича – ліцей у селі Острожець. Там триває завершальний етап створення музею пам’яті видатного земляка. Коштом народного депутата Степана Івахіва вже модернізували хол навчального закладу. Там планують встановити стелу з висловами Ігоря Мироновича та його світлинами. Та роботи ведуть не лише в самому приміщенні: на території створили алею пам’яті політика.



“Радує, що в Острожці з такою повагою ставляться до земляка. 10-11 серпня не лише провели турнір пам’яті Ігоря Мироновича, а й завершили створення алеї на його честь у місцевому ліцеї. Залишилось лише поставити пам’ятник, над яким ми працюємо, думаємо, який він має бути. Хоча вже є задумка про те, що Ігор Миронович має постати, як людина, яка була дуже захоплена своїм хобі – фотографією. Хочеться зловити більш емоційний момент і відкрити пам’ятник, який буде трішки пізніше”, – зазначила медійниця Катерина Дулапчій.







А вже 12 серпня, на роковини смерті Ігоря Єремеєва, до Острожця приїхали його друзі й колеги. Вони зібралися біля могили загиблого політика, аби вшанувати його пам’ять.



Ліцей імені Ігоря Єремеєва Біля ліцею облаштували алею з габіонами, встановили лавки, посадили квіти





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Минуло 4 роки з дня трагічної загибелі народного депутата України, благодійника та співзасновника ГК “Континіум”. 12 серпня 2015-го його життя трагічно обірвалося, та він нікуди не зникає з пам’яті земляків. Друзі й колеги продовжують його добрі справи.Чи не найбільше це відчувається в Острожці – рідному селі Ігоря Мироновича: розвивається перейменований на його честь ліцей. А ще там започаткували щорічний турнір з міні-футболу пам’яті видатного земляка, повідомляє 12 канал Цьогоріч змагання проводили 10 та 11 серпня: першого дня грали діти, другого – команди дорослих.10 серпня за перемогу змагалися 7 команд, гравцями яких були діти до 14 років. Перше місце зайняла команда з Острожця, друге – з Ярославичів, третє – з Бокійми. Також під час змагань обрали найкращого гравця, воротаря та нападника.“Вперше за чотири роки ми зробили дитячий турнір, в якому взяли участь сім команд. А взагалі влаштовуємо такі змагання четвертий рік поспіль”, – пояснив, який був особистим водієм Ігоря Мироновича.Основні матчі відбувалися 11 серпня. Саме цього дня в Острожець приїхали гравці 15 команд, аби поборотися за прехідний кубок Ігоря Єремеєва.Турнір зібрав чимало людей не лише з Острожця й навколишніх сіл: приїхали рідні, друзі та колеги Ігоря Мироновича.“Цей турнір є традицією. Футбол – це спорт, ми намагаємось зробити все максимально комфортно для людей, які приїжджають і змагатися, і вболівати. Сьогодні дуже багато людей та дітей, це хороше дійство для села. Так ми шануємо пам’ять про мого брата, про Ігоря Мироновича”, – сказавОрганізатори подбали не лише про спортсменів: вболівальників пригощали морозивом, напоями й смаколиками. Місцеві колективи розважали присутніх цікавими художніми номерами.У селі про Ігоря Мироновича лише приємні спогади:“Він для мене був не тільки односельчанином та керівником, а й людиною, з якої варто брати приклад. Він завжди говорив дуже мудрі речі. Його батька в селі пам’ятають не менше, бо він також завжди опікувався Острожцем, дуже багато селян працюють в компанії “Континіум”. Їхню сім’ю пам’ятають, як порядних та чесних людей”, – поділилася генеральна директорка Групи компаній «Євротон»Переможцем турніру стала команда “Кемаз-Агро” з Острожця. “Срібло” дісталося гравцям з села Залав’я, а “бронза” – аматорам з Перемилівки. Також визначили найкращого гравця, нападника та воротаря. Вони, а також команди-призери отримали грошові подарунки.“Це в нас унікальний турнір, тому що він іменний, присвячений нашому земляку, патріоту і взагалі чудовій людині – Ігорю Єремеєву. З кожним роком турнір набирає все більших обертів, приходить чимало нових людей. Через це ми робимо більше локацій, більше художніх номерів. Багато людей приходять, щоб вшанувати пам’ять про Ігоря Мироновича та гарно провести час. Ігор Миронович дуже багато зробив не тільки для села, а й для кожного особисто, бо з чим би до нього не звернулись він завжди допомагав”, – розповів голова Острожецької ОТГТим часом є ще одне місце, де з особливим трепетом згадують Ігоря Мироновича – ліцей у селі Острожець. Там триває завершальний етап створення музею пам’яті видатного земляка. Коштом народного депутата Степана Івахіва вже модернізували хол навчального закладу. Там планують встановити стелу з висловами Ігоря Мироновича та його світлинами. Та роботи ведуть не лише в самому приміщенні: на території створили алею пам’яті політика.“Радує, що в Острожці з такою повагою ставляться до земляка. 10-11 серпня не лише провели турнір пам’яті Ігоря Мироновича, а й завершили створення алеї на його честь у місцевому ліцеї. Залишилось лише поставити пам’ятник, над яким ми працюємо, думаємо, який він має бути. Хоча вже є задумка про те, що Ігор Миронович має постати, як людина, яка була дуже захоплена своїм хобі – фотографією. Хочеться зловити більш емоційний момент і відкрити пам’ятник, який буде трішки пізніше”, – зазначила медійниця

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію