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Волинські медики врятувала пацієнта, в якого стався інфаркт міокарда. ФОТО

Волинські медики врятувала пацієнта, в якого стався інфаркт міокарда. ФОТО
Волинські кардіохірурги Ковельського МТМО провели складну операцію зі стентування коронарної (серцевої) артерії.

Про це медики повідомили на сторінці Ковельського МТМО у Facebook.

"Сьогодні нашими кардіохірургами було виконано чергове стентування коронарної (серцевої) артерії пацієнту з інфарктом міокарда", - йдеться у повідомленні.

Зазначають, інфаркт виникає через припинення кровотоку до серцевого м'яза.

Відтак, стент допомагає розширити судинку та відновити циркуляцію крові.

Волинські медики врятувала пацієнта, в якого стався інфаркт міокарда. ФОТО
Волинські медики врятувала пацієнта, в якого стався інфаркт міокарда. ФОТО
Волинські медики врятувала пацієнта, в якого стався інфаркт міокарда. ФОТО



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Теги: операція, волинські медики, врятоване життя, стентування
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