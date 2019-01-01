Волинські медики врятувала пацієнта, в якого стався інфаркт міокарда. ФОТО
Сьогодні, 17:00
Волинські кардіохірурги Ковельського МТМО провели складну операцію зі стентування коронарної (серцевої) артерії.
Про це медики повідомили на сторінці Ковельського МТМО у Facebook.
"Сьогодні нашими кардіохірургами було виконано чергове стентування коронарної (серцевої) артерії пацієнту з інфарктом міокарда", - йдеться у повідомленні.
Зазначають, інфаркт виникає через припинення кровотоку до серцевого м'яза.
Відтак, стент допомагає розширити судинку та відновити циркуляцію крові.
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Про це медики повідомили на сторінці Ковельського МТМО у Facebook.
"Сьогодні нашими кардіохірургами було виконано чергове стентування коронарної (серцевої) артерії пацієнту з інфарктом міокарда", - йдеться у повідомленні.
Зазначають, інфаркт виникає через припинення кровотоку до серцевого м'яза.
Відтак, стент допомагає розширити судинку та відновити циркуляцію крові.
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