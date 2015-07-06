Фріланс – комфортний спосіб заробітку*





Старт віддаленої роботи



Щоб стати фрілансером, потрібно мати прагнення заробити гроші своїм розумом і творчістю. Також необхідна грамотність, пунктуальність, посидючість, уважність. Для віддаленої роботи знадобляться:



- комп'ютер з виходом в інтернет. Це буде основний робочий інструмент, тому в ідеалі потрібна резервна техніка на випадок поломки або збою програмного забезпечення. Також не завадить підключити інтернет від мінімум двох провайдерів;



- джерело замовлень. Для цього підходять фріланс-біржі або сервіси замовлення послуг. Кращим в Україні вважають сайт



- робоче місце, яке повинно бути комфортним. Не важливо кабінет це або комп'ютерний стіл з кріслом, головне, щоб було зручно, адже фрілансери годинами просиджують за комп'ютером, захоплено працюючи над статтею або іншим проектом.





Організація часу



Один з головних ресурсів для фрілансера – це час. Навіть якщо є бажання працювати і знаходяться сили для цього, то час не безмежний. Особливо відчутно це при термінових завданнях, а таких багато. Часто замовники звертаються до фрілансерів, коли самостійно не встигають виконати проект.



Довгострокове планування при віддаленій роботі – це, на жаль, утопія. Більшість завдань з'являється під час виконання чинного проекту, коли фрілансер знаходиться за комп'ютером. Іноді поточну роботу доведеться відкласти заради вигідного замовлення, яке потрібно зробити просто зараз.



Розраховуючи орієнтовний час, фрілансеру важливо не забувати, що він жива людина, а не робот. Від втоми робота сповільнюється, помилок стає більше, креативність зникає. Перечитувати текст, переглядати зображення бажано «свіжим оком» через кілька годин, а то і на наступний день.



А ще спочатку доведеться розриватися між терміновими замовленнями і дорученнями близьких. Не відразу вони звикнуть, що це робота, вважаючи, що фрілансер «вдома сидить».



Корисні звички фрілансерів



Фріланс – це чесна робота, адже гідну винагороду отримують найпрацелюбніші. При цьому варто пам'ятати, що робота на знос, може відобразитися на здоров'ї. Звичайно, фрілансери мішки з цементом не носять і на сонці або морозі цілий день не перебувають. Але навіть в теплі і в добрі необхідно піклуватися про себе. Добре б виробити ці звички:



1. Стежити за поставою і станом хребта.

2. Робити перерви, щоб очі відпочили.

3. Займатися спортом (зарядка теж підходить).

4. Не зловживати кавою і енергетиками.

5. Проходити профілактичний медогляд.

6. Придбати поліс медичного страхування.

7. Гуляти на вулиці кожен день.



Фріланс – це особливий спосіб життя, який вибирають цілеспрямовані і незалежні особистості. Робота з Kabanchik.ua – це джерело доходу і свобода одночасно. Не обов'язково замикати себе в чотирьох стінах і щохвилини перевіряти пошту, чи немає нових замовлень. Можна встановити мобільний додаток для виконавців Робота Kabanchik.ua і користуватися перевагами сервісу, перебуваючи поза домом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Роботу в Інтернеті обирають все більше українців. Комусь потрібен підробіток, а хтось вирішив стати фрілансером на 100%. Плюси такого способу заробітку очевидні: немає жорстких обмежень за віком, статтю, рівнем освіти, місцем проживання. До цього можна додати вільний робочий графік і відсутність керівника, який пильно стежить за кожним кроком. Користувачі фріланс-біржі Kabanchik.ua знають, що віддалена робота затребувана у замовників. Роботи всім вистачає. Проблема, швидше, в тому, як організувати час і створити собі комфортні умови роботи.Щоб стати фрілансером, потрібно мати прагнення заробити гроші своїм розумом і творчістю. Також необхідна грамотність, пунктуальність, посидючість, уважність. Для віддаленої роботи знадобляться:- комп'ютер з виходом в інтернет. Це буде основний робочий інструмент, тому в ідеалі потрібна резервна техніка на випадок поломки або збою програмного забезпечення. Також не завадить підключити інтернет від мінімум двох провайдерів;- джерело замовлень. Для цього підходять фріланс-біржі або сервіси замовлення послуг. Кращим в Україні вважають сайт Kabanchik.ua , де можна знайти роботу в таких галузях, як копірайтинг, створення презентацій, розшифровка інтерв'ю, розробка сайтів та ін;- робоче місце, яке повинно бути комфортним. Не важливо кабінет це або комп'ютерний стіл з кріслом, головне, щоб було зручно, адже фрілансери годинами просиджують за комп'ютером, захоплено працюючи над статтею або іншим проектом.Один з головних ресурсів для фрілансера – це час. Навіть якщо є бажання працювати і знаходяться сили для цього, то час не безмежний. Особливо відчутно це при термінових завданнях, а таких багато. Часто замовники звертаються до фрілансерів, коли самостійно не встигають виконати проект.Довгострокове планування при віддаленій роботі – це, на жаль, утопія. Більшість завдань з'являється під час виконання чинного проекту, коли фрілансер знаходиться за комп'ютером. Іноді поточну роботу доведеться відкласти заради вигідного замовлення, яке потрібно зробити просто зараз.Розраховуючи орієнтовний час, фрілансеру важливо не забувати, що він жива людина, а не робот. Від втоми робота сповільнюється, помилок стає більше, креативність зникає. Перечитувати текст, переглядати зображення бажано «свіжим оком» через кілька годин, а то і на наступний день.А ще спочатку доведеться розриватися між терміновими замовленнями і дорученнями близьких. Не відразу вони звикнуть, що це робота, вважаючи, що фрілансер «вдома сидить».Фріланс – це чесна робота, адже гідну винагороду отримують найпрацелюбніші. При цьому варто пам'ятати, що робота на знос, може відобразитися на здоров'ї. Звичайно, фрілансери мішки з цементом не носять і на сонці або морозі цілий день не перебувають. Але навіть в теплі і в добрі необхідно піклуватися про себе. Добре б виробити ці звички:1. Стежити за поставою і станом хребта.2. Робити перерви, щоб очі відпочили.3. Займатися спортом (зарядка теж підходить).4. Не зловживати кавою і енергетиками.5. Проходити профілактичний медогляд.6. Придбати поліс медичного страхування.7. Гуляти на вулиці кожен день.Фріланс – це особливий спосіб життя, який вибирають цілеспрямовані і незалежні особистості. Робота з Kabanchik.ua – це джерело доходу і свобода одночасно. Не обов'язково замикати себе в чотирьох стінах і щохвилини перевіряти пошту, чи немає нових замовлень. Можна встановити мобільний додаток для виконавців Робота Kabanchik.ua і користуватися перевагами сервісу, перебуваючи поза домом.

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