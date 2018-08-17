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Повідомили, коли луцькі ринки матимуть «святкові» вихідні

Повідомили, коли луцькі ринки матимуть «святкові» вихідні
У Луцьку через свята тимчасово закриватимуть ринки.

Відповідне розпорядження підписав в.о. луцького мера Григорій Пустовіт.

Зазначачають, що у День Незалежності, 24 серпня, неробочий день буде на усіх ринках міста незалежно від форми власності.

А під час святкування Дня міста, 7 вересня, не працюватимуть ринки лише на вулицях Глушець та Замковій.

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Теги: ринок, Луцьк, вихідний, свято
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