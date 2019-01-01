Волинянин на заробітках у Польщі «підчепив» небезпечну хворобу





Про це інформує



Повідомляють, за медичною допомогою звернувся 26-річний чоловік, мешканець Камінь-Каширського району, котрому діагностували хворобу Лайма.



Під час епідрозслідування встановили, що на початку липня хворий постраждав від укусу кліща під час сезонних робіт у Польщі.



Зазначають, кількість звернень у лікувально-профілактичні заклади області з приводу покусів кліщами не зменшується.



За тиждень звернулось 18 осіб, в тому числі 6 дітей, що знаходиться на рівні попереднього тижня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканець Камінь-Каширського району, перебуваючи на заробітках у Польщі, «підчепив» хворобу Лайма через укус кліща.Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр Повідомляють, за медичною допомогою звернувся 26-річний чоловік, мешканець Камінь-Каширського району, котрому діагностували хворобу Лайма.Під час епідрозслідування встановили, що на початку липня хворий постраждав від укусу кліща під час сезонних робіт у Польщі.Зазначають, кількість звернень у лікувально-профілактичні заклади області з приводу покусів кліщами не зменшується.За тиждень звернулось 18 осіб, в тому числі 6 дітей, що знаходиться на рівні попереднього тижня.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію