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Волинянин на заробітках у Польщі «підчепив» небезпечну хворобу

Волинянин на заробітках у Польщі «підчепив» небезпечну хворобу
Мешканець Камінь-Каширського району, перебуваючи на заробітках у Польщі, «підчепив» хворобу Лайма через укус кліща.

Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр.

Повідомляють, за медичною допомогою звернувся 26-річний чоловік, мешканець Камінь-Каширського району, котрому діагностували хворобу Лайма.

Під час епідрозслідування встановили, що на початку липня хворий постраждав від укусу кліща під час сезонних робіт у Польщі.

Зазначають, кількість звернень у лікувально-профілактичні заклади області з приводу покусів кліщами не зменшується.

За тиждень звернулось 18 осіб, в тому числі 6 дітей, що знаходиться на рівні попереднього тижня.

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Теги: хвороба Лайма, укус кліща, волинянин, заробітки
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