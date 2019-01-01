Волинянин на заробітках у Польщі «підчепив» небезпечну хворобу
Сьогодні, 18:05
Мешканець Камінь-Каширського району, перебуваючи на заробітках у Польщі, «підчепив» хворобу Лайма через укус кліща.
Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр.
Повідомляють, за медичною допомогою звернувся 26-річний чоловік, мешканець Камінь-Каширського району, котрому діагностували хворобу Лайма.
Під час епідрозслідування встановили, що на початку липня хворий постраждав від укусу кліща під час сезонних робіт у Польщі.
Зазначають, кількість звернень у лікувально-профілактичні заклади області з приводу покусів кліщами не зменшується.
За тиждень звернулось 18 осіб, в тому числі 6 дітей, що знаходиться на рівні попереднього тижня.
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Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр.
Повідомляють, за медичною допомогою звернувся 26-річний чоловік, мешканець Камінь-Каширського району, котрому діагностували хворобу Лайма.
Під час епідрозслідування встановили, що на початку липня хворий постраждав від укусу кліща під час сезонних робіт у Польщі.
Зазначають, кількість звернень у лікувально-профілактичні заклади області з приводу покусів кліщами не зменшується.
За тиждень звернулось 18 осіб, в тому числі 6 дітей, що знаходиться на рівні попереднього тижня.
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