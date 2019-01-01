Стала відома причина отруєння людей у Ківерцях на поминальному обіді





Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр.



Відтак, встановили, що готові страви були заражені сальмонелою працівником закладу харчування — бактеріоносієм.



Нагадаємо, що



До епідеміологічного розслідування була залучена Держпродспоживслужба Ківерцівського району.



Заклад зобов'язали усунути причин та умови, які порушують санітарне законодавство. А також кафе тимчасово закрили.



Зазначається, що захворілі люди вилікувались і проходять контрольні обстеження перед випискою з інфекційного відділення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Медики розповіли про причини отруєння людей на поминальному обіді в кафе у Ківерцях.Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр.Відтак, встановили, що готові страви були заражені сальмонелою працівником закладу харчування — бактеріоносієм.Нагадаємо, що 1-2 серпня в інфекційне відділення госпіталізували 5 хворих, які отруїлись на поминальному обіді в кафе торгового центру «Україна» у місті Ківерці.До епідеміологічного розслідування була залучена Держпродспоживслужба Ківерцівського району.Заклад зобов'язали усунути причин та умови, які порушують санітарне законодавство. А також кафе тимчасово закрили.Зазначається, що захворілі люди вилікувались і проходять контрольні обстеження перед випискою з інфекційного відділення.

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