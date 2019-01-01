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Стала відома причина отруєння людей у Ківерцях на поминальному обіді

Стала відома причина отруєння людей у Ківерцях на поминальному обіді
Медики розповіли про причини отруєння людей на поминальному обіді в кафе у Ківерцях.

Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр.

Відтак, встановили, що готові страви були заражені сальмонелою працівником закладу харчування — бактеріоносієм.

Нагадаємо, що 1-2 серпня в інфекційне відділення госпіталізували 5 хворих, які отруїлись на поминальному обіді в кафе торгового центру «Україна» у місті Ківерці.

До епідеміологічного розслідування була залучена Держпродспоживслужба Ківерцівського району.

Заклад зобов'язали усунути причин та умови, які порушують санітарне законодавство. А також кафе тимчасово закрили.

Зазначається, що захворілі люди вилікувались і проходять контрольні обстеження перед випискою з інфекційного відділення.

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Теги: отруєння, кафе, Ківерці
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