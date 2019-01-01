Стала відома причина отруєння людей у Ківерцях на поминальному обіді
Сьогодні, 18:05
Медики розповіли про причини отруєння людей на поминальному обіді в кафе у Ківерцях.
Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр.
Відтак, встановили, що готові страви були заражені сальмонелою працівником закладу харчування — бактеріоносієм.
Нагадаємо, що 1-2 серпня в інфекційне відділення госпіталізували 5 хворих, які отруїлись на поминальному обіді в кафе торгового центру «Україна» у місті Ківерці.
До епідеміологічного розслідування була залучена Держпродспоживслужба Ківерцівського району.
Заклад зобов'язали усунути причин та умови, які порушують санітарне законодавство. А також кафе тимчасово закрили.
Зазначається, що захворілі люди вилікувались і проходять контрольні обстеження перед випискою з інфекційного відділення.
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Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр.
Відтак, встановили, що готові страви були заражені сальмонелою працівником закладу харчування — бактеріоносієм.
Нагадаємо, що 1-2 серпня в інфекційне відділення госпіталізували 5 хворих, які отруїлись на поминальному обіді в кафе торгового центру «Україна» у місті Ківерці.
До епідеміологічного розслідування була залучена Держпродспоживслужба Ківерцівського району.
Заклад зобов'язали усунути причин та умови, які порушують санітарне законодавство. А також кафе тимчасово закрили.
Зазначається, що захворілі люди вилікувались і проходять контрольні обстеження перед випискою з інфекційного відділення.
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