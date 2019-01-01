Після укусу щура волинянин захворів на смертельну хворобу





Про це інформує



Медики повідомили, мешканець Горохівського району захворів від укусу щура при проведенні сільськогосподарських робіт.



Так, у чоловіка через 3 дні після покусу з’явились: головні болі, м’язеві болі в ногах, загальна слабкість, підвищення температури тіла до 39 С.



Зауважують, за медичною допомогою хворий не звертався, протягом тижня лікувався вдома самостійно. Оскільки стан здоров’я не покращувався, хворий був госпіталізований в обласну інфекційну лікарню з діагнозом лептоспіроз, де і продовжує лікування.



Епідеміологічне розслідування цього випадку триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У 38-річного волинянина після укусу щука діагностували небезпечну хворобу – лептоспіроз.Про це інформує Волинський лабораторний центр МОЗ України. Медики повідомили, мешканець Горохівського району захворів від укусу щура при проведенні сільськогосподарських робіт.Так, у чоловіка через 3 дні після покусу з’явились: головні болі, м’язеві болі в ногах, загальна слабкість, підвищення температури тіла до 39 С.Зауважують, за медичною допомогою хворий не звертався, протягом тижня лікувався вдома самостійно. Оскільки стан здоров’я не покращувався, хворий був госпіталізований в обласну інфекційну лікарню з діагнозом лептоспіроз, де і продовжує лікування.Епідеміологічне розслідування цього випадку триває.

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