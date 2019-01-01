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Після укусу щура волинянин захворів на смертельну хворобу

Після укусу щура волинянин захворів на смертельну хворобу
У 38-річного волинянина після укусу щука діагностували небезпечну хворобу – лептоспіроз.

Про це інформує Волинський лабораторний центр МОЗ України.

Медики повідомили, мешканець Горохівського району захворів від укусу щура при проведенні сільськогосподарських робіт.

Так, у чоловіка через 3 дні після покусу з’явились: головні болі, м’язеві болі в ногах, загальна слабкість, підвищення температури тіла до 39 С.

Зауважують, за медичною допомогою хворий не звертався, протягом тижня лікувався вдома самостійно. Оскільки стан здоров’я не покращувався, хворий був госпіталізований в обласну інфекційну лікарню з діагнозом лептоспіроз, де і продовжує лікування.

Епідеміологічне розслідування цього випадку триває.

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Теги: лептоспіроз, волинянин, укус щура, медики
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