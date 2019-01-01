Після укусу щура волинянин захворів на смертельну хворобу
Сьогодні, 19:23
У 38-річного волинянина після укусу щука діагностували небезпечну хворобу – лептоспіроз.
Про це інформує Волинський лабораторний центр МОЗ України.
Медики повідомили, мешканець Горохівського району захворів від укусу щура при проведенні сільськогосподарських робіт.
Так, у чоловіка через 3 дні після покусу з’явились: головні болі, м’язеві болі в ногах, загальна слабкість, підвищення температури тіла до 39 С.
Зауважують, за медичною допомогою хворий не звертався, протягом тижня лікувався вдома самостійно. Оскільки стан здоров’я не покращувався, хворий був госпіталізований в обласну інфекційну лікарню з діагнозом лептоспіроз, де і продовжує лікування.
Епідеміологічне розслідування цього випадку триває.
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Про це інформує Волинський лабораторний центр МОЗ України.
Медики повідомили, мешканець Горохівського району захворів від укусу щура при проведенні сільськогосподарських робіт.
Так, у чоловіка через 3 дні після покусу з’явились: головні болі, м’язеві болі в ногах, загальна слабкість, підвищення температури тіла до 39 С.
Зауважують, за медичною допомогою хворий не звертався, протягом тижня лікувався вдома самостійно. Оскільки стан здоров’я не покращувався, хворий був госпіталізований в обласну інфекційну лікарню з діагнозом лептоспіроз, де і продовжує лікування.
Епідеміологічне розслідування цього випадку триває.
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