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На Волині затримали військовослужбовця на торгівлі амфетаміном. ФОТО

На Волині затримали військовослужбовця на торгівлі амфетаміном. ФОТО
Співробітники Служби безпеки України викрили військовослужбовця підрозділу одного з навчальних закладів на торгівлі психотропними речовинами.

Про це інформує пресслужба УСБУ у Волинській області

Оперативники спецслужби встановили, що сержант незаконно зберігав амфетамін для продажу. «Товар» зловмисник реалізовував, зокрема, мешканцям Волині за ціною 350 гривень за 1 грам.

Правоохоронці затримали зловмисника у місті Володимир-Волинський після збуту чергової партії амфетаміну.

У межах кримінального провадження затриманому повідомили про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ст. 307 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

Заходи з викриття зловмисника проводились спільно зі слідчими поліції під процесуальним керівництвом військової прокуратури.
На Волині затримали військовослужбовця на торгівлі амфетаміном. ФОТО
На Волині затримали військовослужбовця на торгівлі амфетаміном. ФОТО


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Теги: торгівля наркотиками, сержант, на Волині, СБУ
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