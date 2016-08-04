На Волині затримали військовослужбовця на торгівлі амфетаміном. ФОТО





Про це інформує пресслужба УСБУ у Волинській області



Оперативники спецслужби встановили, що сержант незаконно зберігав амфетамін для продажу. «Товар» зловмисник реалізовував, зокрема, мешканцям Волині за ціною 350 гривень за 1 грам.



Правоохоронці затримали зловмисника у місті Володимир-Волинський після збуту чергової партії амфетаміну.



У межах кримінального провадження затриманому повідомили про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ст. 307 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.



Заходи з викриття зловмисника проводились спільно зі слідчими поліції під процесуальним керівництвом військової прокуратури.





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