На Волині затримали військовослужбовця на торгівлі амфетаміном. ФОТО
Сьогодні, 18:52
Співробітники Служби безпеки України викрили військовослужбовця підрозділу одного з навчальних закладів на торгівлі психотропними речовинами.
Про це інформує пресслужба УСБУ у Волинській області
Оперативники спецслужби встановили, що сержант незаконно зберігав амфетамін для продажу. «Товар» зловмисник реалізовував, зокрема, мешканцям Волині за ціною 350 гривень за 1 грам.
Правоохоронці затримали зловмисника у місті Володимир-Волинський після збуту чергової партії амфетаміну.
У межах кримінального провадження затриманому повідомили про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ст. 307 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.
Заходи з викриття зловмисника проводились спільно зі слідчими поліції під процесуальним керівництвом військової прокуратури.
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Про це інформує пресслужба УСБУ у Волинській області
Оперативники спецслужби встановили, що сержант незаконно зберігав амфетамін для продажу. «Товар» зловмисник реалізовував, зокрема, мешканцям Волині за ціною 350 гривень за 1 грам.
Правоохоронці затримали зловмисника у місті Володимир-Волинський після збуту чергової партії амфетаміну.
У межах кримінального провадження затриманому повідомили про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ст. 307 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.
Заходи з викриття зловмисника проводились спільно зі слідчими поліції під процесуальним керівництвом військової прокуратури.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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