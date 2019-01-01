На Волині за минулий тиждень на кір захворіло 8 дітей





Про це йдеться на сайті



Так, від 1 до 3-х хворих виявили у Рожищенському, Володимир-Волинському, Локачинському, Ковельському районах та місті Нововолинськ.



Загалом захворіло 8 дітей та 7 дорослих, з них госпіталізували 7 осіб.



Зазначають, з початком навчального року епідеміологічна ситуація може погіршитись, тому важливо захистити себе і зробити щеплення дитині до початку навчального року.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині за минулий тиждень зафіксували 15 хворих на кір, із них третина в місті Луцьку.Про це йдеться на сайті Волинського обласного лабораторного центру. Так, від 1 до 3-х хворих виявили у Рожищенському, Володимир-Волинському, Локачинському, Ковельському районах та місті Нововолинськ.Загалом захворіло 8 дітей та 7 дорослих, з них госпіталізували 7 осіб.Зазначають, з початком навчального року епідеміологічна ситуація може погіршитись, тому важливо захистити себе і зробити щеплення дитині до початку навчального року.

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