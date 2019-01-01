На Волині за минулий тиждень на кір захворіло 8 дітей
Сьогодні, 20:34
На Волині за минулий тиждень зафіксували 15 хворих на кір, із них третина в місті Луцьку.
Про це йдеться на сайті Волинського обласного лабораторного центру.
Так, від 1 до 3-х хворих виявили у Рожищенському, Володимир-Волинському, Локачинському, Ковельському районах та місті Нововолинськ.
Загалом захворіло 8 дітей та 7 дорослих, з них госпіталізували 7 осіб.
Зазначають, з початком навчального року епідеміологічна ситуація може погіршитись, тому важливо захистити себе і зробити щеплення дитині до початку навчального року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сайті Волинського обласного лабораторного центру.
Так, від 1 до 3-х хворих виявили у Рожищенському, Володимир-Волинському, Локачинському, Ковельському районах та місті Нововолинськ.
Загалом захворіло 8 дітей та 7 дорослих, з них госпіталізували 7 осіб.
Зазначають, з початком навчального року епідеміологічна ситуація може погіршитись, тому важливо захистити себе і зробити щеплення дитині до початку навчального року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Які секрети приховує підземелля луцької синагоги. ФОТО
Сьогодні, 20:56
На Волині за минулий тиждень на кір захворіло 8 дітей
Сьогодні, 20:34
ТРЦ «ПортCity» кличе на «Фестиваль професій»*
Сьогодні, 20:17
У селі під Луцьком – плантація дешевих помідорів
Сьогодні, 20:06
На Волині – штормове попередженна на вівторок, 13 серпня
Сьогодні, 20:00