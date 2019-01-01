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На Волині за минулий тиждень на кір захворіло 8 дітей

На Волині за минулий тиждень на кір захворіло 8 дітей
На Волині за минулий тиждень зафіксували 15 хворих на кір, із них третина в місті Луцьку.

Про це йдеться на сайті Волинського обласного лабораторного центру.

Так, від 1 до 3-х хворих виявили у Рожищенському, Володимир-Волинському, Локачинському, Ковельському районах та місті Нововолинськ.

Загалом захворіло 8 дітей та 7 дорослих, з них госпіталізували 7 осіб.

Зазначають, з початком навчального року епідеміологічна ситуація може погіршитись, тому важливо захистити себе і зробити щеплення дитині до початку навчального року.

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Теги: кір, нові випадки захворюваності, Волинь
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