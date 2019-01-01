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Прямий канал намагаються рейдерськи захопити, – Порошенко про розслідування ДБР

Прямий канал намагаються рейдерськи захопити, – Порошенко про розслідування ДБР
Під час брифінгу п'ятий президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко заявив, його команда буде захищати демократію та свободу слова, і не допустить спроб здійснювати тиск на засоби масової інформації Державним бюро розслідувань.

Про це йдеться на сайті «Європейська Солідарність».

«Наша політична сила буде чітко стояти на позиціях захисту свободи слова в Україні. Хочу наголосити, що під час мого президенства абсолютно більший проміжок часу діяла заборона на перевірки ЗМІ. Події, які розгортаються навколо «Прямого» дають мені всі підстави стверджувати, що ми маємо справу з спробою рейдерського захоплення телеканалу», – сказав Петро Порошенко.

Також він наголосив, вплив Портнова на ДБР та його спроби фактично управляти слідством створює небезпечну ситуацію тиску на ЗМІ.

«Ініціатор цього пан Портнов заступник голови адміністрації президента Януковича, учасник підготовки законів 16 січня – те проти чого стояла Революція гідності. На сьогоднішній день за його заявою абсолютними припущеннями, які не мають нічого спільного з правдою більше 3 місяців ДБР робить спробу тероризувати журналістів», – зазначив лідер «Європейської Солідарності».

Петро Порошенко зауважив, не є власником телеканалу «Прямий» та не здійснює управління даним ЗМІ, але захист можливості ЗМІ на незалежне висвітлення подій є важливим пріоритетом.

«Ще раз наголошую, що я не маю жодного відношення до власності або до управління Прямим каналом. Але і я, і моя політична команда закликаємо всіх журналістів і політиків стати на захист свободи слова в Україні. Ми не дозволимо, щоб повернення до часів Януковича призвело до того, щоби здійснювався в такий спосіб тиск на журналістів», – сказав Петро Порошенко.

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Теги: експрезидент, Петро Порошенко, тиск на ЗМІ
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