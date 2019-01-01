На Волині – штормове попередженна на вівторок, 13 серпня
Сьогодні, 20:00
У вівторок, 13 серпня, у Луцьку очікуються короткочасні дощі та грози.
Про це йдеться на сайті Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с, шквал 15-20 м/с. Температура вночі +17...+19, вдень +29...+31.
В області вдень місцями – значний дощ, грози та місцями град.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі +15...+20, вдень +26...+31.
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Про це йдеться на сайті Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с, шквал 15-20 м/с. Температура вночі +17...+19, вдень +29...+31.
В області вдень місцями – значний дощ, грози та місцями град.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі +15...+20, вдень +26...+31.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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