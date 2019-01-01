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На Волині – штормове попередженна на вівторок, 13 серпня

На Волині – штормове попередженна на вівторок, 13 серпня
У вівторок, 13 серпня, у Луцьку очікуються короткочасні дощі та грози.

Про це йдеться на сайті Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с, шквал 15-20 м/с. Температура вночі +17...+19, вдень +29...+31.

В області вдень місцями – значний дощ, грози та місцями град.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі +15...+20, вдень +26...+31.

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Теги: погода, 13 серпня, прогноз
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