Львівські десантники покажуть свою техніку та озброєння у волинських містах

Представники легендарної 80-ї окремої десантно-штурмової бригади покажуть волинянам свою техніку та озброєння.Захід запланований з метою популяризації військової служби в елітних підрозділах десантно-штурмових військ Збройних Сил України, - йдеться на сторінці Волинського обласного комісаріату у Facebook.Спільна акція львівських десантників та Волинського обласного військового комісаріату відбудеться в Ківерцях, Ковелі, Маневичах та Луцьку. Так, зустріч з десантниками у Ківерцях запланували на 13 серпня, у Ковелі та Маневичах - 14 серпня, а 15 серпня десантники зутрінуться з лучанами на Театральному майдані."Запрошуємо волинян відвідати дану акцію. Зокрема, представники 80-ї окремої бригади проведуть заходи інформування населення про переваги військової служби за контрактом у десантно-штурмових військах", - йдеться у дописі.Усі бажаючі зможуть ознайомитись з умовами та перевагами військової служби в ДШВ, а також побачити та сфотографуватися з сучасним зразками військової зброї та техніки, адже десантники представлять легендарний американський бронеавтомобіль «Хамві», який перебуває на озброєнні в Десантно-штурмових військах.Як відомо, десантно-штурмові війська - це еліта українського війська. Зарплата в десантників вища на 20% і починається від 12 000 грн. Тож, запрошуємо всіх бажаючих громадян віком від 18 до 60 років, хто бажає стати справжнім професіоналом військової справи, приєднуватись до Десантно-штурмових військ.За деталями можна звертатися за адресою: м.Луцьк, вул.Теремнівська,85 тел.: (0332) 25-25-21.