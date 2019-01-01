вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Львівські десантники покажуть свою техніку та озброєння у волинських містах

Львівські десантники покажуть свою техніку та озброєння у волинських містах
Представники легендарної 80-ї окремої десантно-штурмової бригади покажуть волинянам свою техніку та озброєння.

Захід запланований з метою популяризації військової служби в елітних підрозділах десантно-штурмових військ Збройних Сил України, - йдеться на сторінці Волинського обласного комісаріату у Facebook.

Спільна акція львівських десантників та Волинського обласного військового комісаріату відбудеться в Ківерцях, Ковелі, Маневичах та Луцьку. Так, зустріч з десантниками у Ківерцях запланували на 13 серпня, у Ковелі та Маневичах - 14 серпня, а 15 серпня десантники зутрінуться з лучанами на Театральному майдані.

"Запрошуємо волинян відвідати дану акцію. Зокрема, представники 80-ї окремої бригади проведуть заходи інформування населення про переваги військової служби за контрактом у десантно-штурмових військах", - йдеться у дописі.

Усі бажаючі зможуть ознайомитись з умовами та перевагами військової служби в ДШВ, а також побачити та сфотографуватися з сучасним зразками військової зброї та техніки, адже десантники представлять легендарний американський бронеавтомобіль «Хамві», який перебуває на озброєнні в Десантно-штурмових військах.

Як відомо, десантно-штурмові війська - це еліта українського війська. Зарплата в десантників вища на 20% і починається від 12 000 грн. Тож, запрошуємо всіх бажаючих громадян віком від 18 до 60 років, хто бажає стати справжнім професіоналом військової справи, приєднуватись до Десантно-штурмових військ.

За деталями можна звертатися за адресою: м.Луцьк, вул.Теремнівська,85 тел.: (0332) 25-25-21.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, ДШВ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
«Блюють всі» і гонитва за качкою: як львів’янин та волинянин до Антарктиди автостопом діставалися. ЦИТАТНИК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські спортсмени зайняли призові місця на чемпіонаті України
Сьогодні, 22:54
Під час чергування застрелився поліцейський
Сьогодні, 22:26
Львівські десантники покажуть свою техніку та озброєння у волинських містах
Сьогодні, 21:54
У Луцьку знайшли каналізаційний люк, з якого бурлять нечистоти. ВІДЕО
Сьогодні, 21:27
Які секрети приховує підземелля луцької синагоги. ФОТО
Сьогодні, 20:56
Схожі новини
Волинські спортсмени зайняли призові місця на чемпіонаті України Волинські спортсмени зайняли призові місця на чемпіонаті України
Сьогодні, 22:54
На Волині за минулий тиждень на кір захворіло 8 дітей На Волині за минулий тиждень на кір захворіло 8 дітей
Сьогодні, 20:34
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 13 серпня Де на Волині та у Луцьку не буде світла 13 серпня
Сьогодні, 19:00
Розшукують 31-річного волинянина, який пішов до товариша та зник Розшукують 31-річного волинянина, який пішов до товариша та зник
Сьогодні, 17:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські спортсмени зайняли призові місця на чемпіонаті України
Сьогодні, 22:54
 0
Під час чергування застрелився поліцейський
Сьогодні, 22:26
 0
Львівські десантники покажуть свою техніку та озброєння у волинських містах
Сьогодні, 21:54
 0
У Луцьку знайшли каналізаційний люк, з якого бурлять нечистоти. ВІДЕО
Сьогодні, 21:27
 0
Які секрети приховує підземелля луцької синагоги. ФОТО
Сьогодні, 20:56
 0
Медіа
відео
1/8
﻿